150 de miliarde de dolari, prețul securității garantate de SUA! Ce propunere i-a făcut Zelenski lui Trump

Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, dar cu bani luați de la statele din Uniunea Europeană. Vorbim despre un posibil acord de obținere a unor garanții de securitate din partea SUA, după încheierea păcii cu Rusia, scrie Financial Times, citând un document consultat de ziar.

Publicația britanică a adăugat că, în conformitate cu aceste propuneri, Ucraina și SUA ar urma să încheie o altă înțelegere, de 50 de miliarde de dolari, pentru a produce drone cu companii ucrainene.

Trump aduce clienți industriei americane de armament

Așadar, Ucraina se oferă să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari și pune pe masă și o afacere de 50 de miliarde (producția de drone) ca să obțină garanții de securitate din partea SUA, după un eventual acord de pace cu Rusia. Totul, cu finanțare de la statele europene, potrivit documentului obținut de Financial Times.

Oficialii de la Kiev au prezentat planul aliaților europeni înaintea întâlnirii cu președintele Donald Trump, la Casa Albă, dar nu au precizat tipul exact de armament solicitat. Potrivit unor declarații publice anterioare, Ucraina ar vrea să cumpere cel puțin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA, alături de rachete și echipamente suplimentare.

Propunerea lui Zelenski țintește tocmai interesul președintelui Trump pentru susținerea industriei americane de armament.

Luni, întrebat despre sprijinul militar suplimentar acordat Ucrainei, Trump a declarat: „Nu dăm nimic! Vindem arme, atât!”.

Ucraina vrea despăgubiri

Documentul reafirmă apelul Ucrainei pentru un armistițiu, care este considerat primul pas către un acord de pace durabil, și respinge orice concesie teritorială făcută Rusiei. De asemenea, respinge propunerea președintelui Vladimir Putin de a „îngheța” linia frontului în regiunile estice Donețk și Luhansk, considerând că aceasta ar oferi Rusiei un avantaj strategic pentru continuarea agresiunii.

Totodată, arată hârtiile studiate de jurnaliștii FT, Ucraina solicită despăgubiri complete de la Rusia pentru daunele de război, posibil achitate din activele rusești înghețate în statele occidentale. De asemenea, se afirmă că orice relaxare a sancțiunilor ar trebui condiționată de respectarea strictă a unui viitor acord de pace.

