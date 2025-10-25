MAE reacționează după ce Ucraina vrea să închidă liceele cu predare în limba română: „Nu răspunde principiilor discutate bilateral”

„Ministerul Afacerilor Externe susține ca prioritar accesul la limba română și în afara granițelor României și acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”, se arată în răspunsul MAE de la București.

Reacția MAE vine după ce Ucraina a decis închiderea unor licee cu predare în limba română.

„Anunțul privind listele de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar și în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde așteptărilor comunității și nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești.

Dialogul cu partea ucraineană pe această temă continuă. Partea română a transmis imediat, pe canale diplomatice, că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești și a fost transmisă solicitarea de identificare a unor soluții care să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă.

Respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române și garantarea accesului deplin la educația în limba maternă, în conformitate inclusiv cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina, sunt aspecte esențiale care țin de asumarea plenară de către Ucraina a valorilor europene”, a mai transmis ministerul condus de Oana Țoiu.

Și șeful statului a avut vineri seară o reacție pe acest subiect: „Este o lege care este prevăzută a intra în vigoare în 2027 și vă asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”, a spus Nicușor Dan.

