MAGISTRAȚII și persoanele cu HANDICAP, ținta tăierilor lui Bolojan: „Doar 53% dintre românii între 55-60 de ani sunt prinși în activitatea economică”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Euronews despre discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni, miercuri, pe tema reformei pensiilor speciale, măsuri de care depind și banii proveniți din PNRR.

Bolojan a precizat că una dintre măsurile prioritare este creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați. Acesta a precizat că banii pentru bugetul de stat „pot fi colectați doar de la oamenii care lucrează în România, nu de la cei care nu lucrează”.

„Fiecare ne-am spus punctele de vedere dar nu am ajuns la o soluție agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să ne ducă la un numitor comun. Sunt două aspecte importante care țin de realități incontestabile. Nu mai putem susține o pensionare care să fie între 48 și 50 de ani. Românii care au între 55 de ani și 60 de ani. Doar 53% sunt prinși într-o activitate economică. Țara noastră e pe penultimul loc din Europa în care populația activă este implicată în economie. Dacă vrem să avem mai mulți bani la bugetul de stat, acești bani pot fi colectați doar de la oamenii care lucrează în România, nu de la cei care nu lucrează”,a afirmat Bolojan.

Bolojan a menționat de asemenea tăierea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. În viziunea premierului, această categorie de oameni reprezintă o pondere prea mare din populația activă.