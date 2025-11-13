Prima pagină » Știri politice » MAGISTRAȚII și persoanele cu HANDICAP, ținta tăierilor lui Bolojan: „Doar 53% dintre românii între 55-60 de ani sunt prinși în activitatea economică”

MAGISTRAȚII și persoanele cu HANDICAP, ținta tăierilor lui Bolojan: „Doar 53% dintre românii între 55-60 de ani sunt prinși în activitatea economică”

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 21:28, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Euronews despre discuțiile care au avut loc la Palatul Cotroceni, miercuri, pe tema reformei pensiilor speciale, măsuri de care depind și banii proveniți din PNRR.

Bolojan a precizat că una dintre măsurile prioritare este creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați. Acesta a precizat că banii pentru bugetul de stat „pot fi colectați doar de la oamenii care lucrează în România, nu de la cei care nu lucrează”.

„Fiecare ne-am spus punctele de vedere dar nu am ajuns la o soluție agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să ne ducă la un numitor comun.

Sunt două aspecte importante care țin de realități incontestabile. Nu mai putem susține o pensionare care să fie între 48 și 50 de ani. Românii care au între 55 de ani și 60 de ani. Doar 53% sunt prinși într-o activitate economică. Țara noastră e pe penultimul loc din Europa în care populația activă este implicată în economie. Dacă vrem să avem mai mulți bani la bugetul de stat, acești bani pot fi colectați doar de la oamenii care lucrează în România, nu de la cei care nu lucrează”,a afirmat Bolojan.

Bolojan a menționat de asemenea tăierea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. În viziunea premierului, această categorie de oameni reprezintă o pondere prea mare din populația activă.

„Să reducem portițele,pensia de invaliditate care nu este acoperită de o boală, sau indemnizații de handicap. Avem peste 950.000 de cetățeni români care beneficiază de indemnizații de handicap, care este o pondere mare din populația activă.

Cred că există multe situații dar asta trebuie probate, și nu-mi place să vin să arunc cu date, care nu sunt acoperite de realitate, în care documentele medicale nu corespund întru totul realității”, a adăugat Bolojan.

Citește și

VIDEO Ciprian Ciucu scoate la iveală ERORILE referendumului lăsat „moștenire” de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor
21:56
Ciprian Ciucu scoate la iveală ERORILE referendumului lăsat „moștenire” de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor
POLITICĂ Ilie Bolojan: DATORIA României este mai MICĂ decât media țărilor din UE
21:50
Ilie Bolojan: DATORIA României este mai MICĂ decât media țărilor din UE
POLITICĂ CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat
19:46
CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat
FLASH NEWS „Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
17:47
„Discuțiile nu au condus la nicio soluție agreată de toți participanții, deși Justiția a manifestat deschidere”, anunță CSM după întâlnirea de la Cotroceni cu Nicușor Dan, Ilie Bolojan și liderii coaliției
APĂRARE MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?
17:01
MESAJUL ambasadorului SUA la NATO, în cadrul vizitei în România, după retragerea trupelor americane. Complezență sau realitate?
EXCLUSIV Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani
16:35
Nicușor Dan și-a mutat „omul cu țevile din București” de la Primărie la Cotroceni. Șerban Iftime a avut în 2022 contracte de 150 de milioane de euro cu Primăria condusă de actualul președinte. Firma lui Iftime Jr. și-a mărit profitul de 40 de ori în 4 ani
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: 'Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu...
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie ce se întâmplă în creierul nostru înainte de a adormi