Prima pagină » Știri politice » Mai mulți primari PSD îi trimit un memoriu Dianei Buzoianu. Edilii, nemulțumiți de „modul în care se încearcă extinderea zonelor de arii protejate”

Mai mulți primari PSD îi trimit un memoriu Dianei Buzoianu. Edilii, nemulțumiți de „modul în care se încearcă extinderea zonelor de arii protejate”

Alexandru Tudor
23 sept. 2025, 12:19, Știri politice
Mai mulți primari PSD îi trimit un memoriu Dianei Buzoianu. Edilii, nemulțumiți de „modul în care se încearcă extinderea zonelor de arii protejate”

Primarii PSD din Bistrița Năsăud au redactat un memoriu pe care urmează să îl trimită Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, au precizat surse politice pentru Gândul. În memoriul consultat de Gândul, primarii își exprimă nemulțumirea „față de modul în care se încearcă extinderea zonelor  incluse în categoria de «arii protejate», fără respectarea procedurilor de lucru și cu grave atingeri aduse dreptului nostru de proprietare asupra terenurilor”.

De asemenea, edilii au și câteva solicitări pentru Diana Buzoianu:

  • primirea în audiență a primarului în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale, proprietară a suprafețelor de teren vizate;
  • suspendarea oricărui demers de adoptare acte normative cu incidență asupra terenurilor proprietatea subscriselor până la clarificarea situațiilor sub toate aspectele;
  • comunicarea actului în baza căruia au fost aprobate criteriile obiective care să justifice îngrădirea dreptului nostru de proprietate;
  • orice alte documente care au stat la baza reconfigurării suprafeței cuprinse în zona de restricții.

„Dreptul nostru de a formula observații sau propuneri este anihilat total”

În memoriu, primarii mai acuză că au fost informați cu privire la unele propuneri de includere în zone de protecție strictă a unor suprafețe de terenuri a căror proprietar sunt unitățile administrativ teritoriale. Aceștia mai susțin că o astfel de încercare a mai avut loc și în septembrie 2024, atunci când au fost asigurați că vor primi toate materialele întâlnirii de lucru. Primarii spun că până în momentul de față nu au primit niciun document.

Am solicitat reprezentanților expertului desemnat în reconfigurarea ariilor protejate din județul Bistrița-Năsăud la întâlnirea din septembrie anul trecut să ne pună la dispoziție sau să ne prezinte criterii pe care Ministerul le-a agreat cu Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 și pe baza cărora se desfășoară la nivel național procesul de reconfigurare a ariilor protejate.

(…) În lipsa prezentării acesto criterii, dreptul nostru de a formula observații sau propuneri este anihilat total”, se arată în document.

„Accesul la date și informații de referință în exprimarea unei poziții coerente nu a fost asigurat”

Edilii mai susțin în memoriu că au cerut să li se pună la dispoziție un act normativ sau administrativ prin care au fost adoptate criteriile de reconfigurare a ariilor protejate. Primarii motivau această cerință prin faptul că vor să analizeze oportunitatea și legalitatea demersului de reconfigurare a ariilor protejate prin extinderea lor și asupra altor suprafețe aflate în proprietatea UAT-urilor.

În schimb, edilii spun că nu au primit niciun document și nici nu au identificat vreun act aprobat în acest sens. O altă acuzație adusă în memoriu este aceea că demersul este unul „discriminatoriu”.

Accesul la date și informații de referință în exprimarea unei poziții coerente nu a fost asigurat și o analiză comparată cu situația la nivel național a zonelor aflate sub constrângere este imposibilă.

Îndeplinirea obiectivului Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 se poate atinge nu doar prin împovărarea subscriselor cu noi constrâgeri în exercitarea dreptului de proprietate, ci și prin luarea în analiză și a altor soluții la care se face referire atât în Strategie, cât și în Ghid”, se mai arată în memoriu.

„Nu mai poate continua în funcția de ministru”

Primul social-democrat care s-a poziționat public împotriva Dianei Buzoianu a fost senatorul Daniel Zamfir. Acesta a declarat luni că ar vota moțiunea împotriva ministrului Mediului. Motivul disputei: patru hidrocentrale.

Astăzi am invitat-o la comisia economică pe ministra mediului, Diana Buzoianu, pentru a ne explica de ce întârzie avizul de mediu pentru finalizarea lucrărilor a patru hidrocentrale. (…) Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru.

Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT care au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele patru hidrocentrale realizate în proporție de 75%”, a declarat Daniel Zamfir.

„O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun”

Marți, un alt social-democrat a atacat-o pe Diana Buzoianu. Este vorba despre deputatul Mihai Fifor, care a acuzat că în spatele ministrului se află „o serie de ONG-uri radicale de mediu”.

O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România.

(…) Și totuși, blocaj. De ce? Oare pentru că în spatele ministrei USR stau o serie de ONG-uri radicale de mediu, care de ani de zile fac tot posibilul să întârzie sau chiar să blocheze investiții majore în infrastructura energetică. ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese și din «activism», dar care nu răspund niciodată în fața cetățenilor pentru facturile mai mari și pentru pierderile de dezvoltare ale României”, a precizat Mihai Fifor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Liderii partidelor de coaliție discută cu Nicușor Dan la Cotroceni, înainte cu două ore de întâlnirea programată cu Ilie Bolojan

Coaliția decide astăzi soarta prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază / PSD merge cu cerințe clare în fața lui Bolojan

Kelemen Hunor: „România nu e pregătită pentru a apăra spațiul aerian împotriva dronelor”

Citește și

POLITICĂ Procurorii cer ridicarea imunitîparlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
13:52
Procurorii cer ridicarea imunitîparlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
POLITICĂ Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
13:51
Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
POLITICĂ Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”
13:34
Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”
DEZVĂLUIRI INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova
13:14
INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova
POLITICĂ George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
12:44
George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
BREAKING NEWS Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze
12:12
Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze
Mediafax
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
Digi24
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
KanalD
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Evz.ro
Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului. Avem șanse s-o prindem în viață
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate coastele ca să aibă o talie subțire: "Sunt la 15 zile după operație". Ce a făcut cu ele e de NECREZUT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cum poți gestiona burnoutul atunci când nu poți lua o pauză
IMOBILIARE Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
13:35
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
ACTUALITATE Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
13:29
Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
VIDEO AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”
13:23
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească
13:22
Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească
VIDEO Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
13:18
Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
EXTERNE MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
13:17
MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”