Mai mulți primari PSD îi trimit un memoriu Dianei Buzoianu. Edilii, nemulțumiți de „modul în care se încearcă extinderea zonelor de arii protejate”

Primarii PSD din Bistrița Năsăud au redactat un memoriu pe care urmează să îl trimită Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, au precizat surse politice pentru Gândul. În memoriul consultat de Gândul, primarii își exprimă nemulțumirea „față de modul în care se încearcă extinderea zonelor incluse în categoria de «arii protejate», fără respectarea procedurilor de lucru și cu grave atingeri aduse dreptului nostru de proprietare asupra terenurilor”.

De asemenea, edilii au și câteva solicitări pentru Diana Buzoianu:

primirea în audiență a primarului în calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale, proprietară a suprafețelor de teren vizate;

suspendarea oricărui demers de adoptare acte normative cu incidență asupra terenurilor proprietatea subscriselor până la clarificarea situațiilor sub toate aspectele;

comunicarea actului în baza căruia au fost aprobate criteriile obiective care să justifice îngrădirea dreptului nostru de proprietate;

orice alte documente care au stat la baza reconfigurării suprafeței cuprinse în zona de restricții.

„Dreptul nostru de a formula observații sau propuneri este anihilat total”

În memoriu, primarii mai acuză că au fost informați cu privire la unele propuneri de includere în zone de protecție strictă a unor suprafețe de terenuri a căror proprietar sunt unitățile administrativ teritoriale. Aceștia mai susțin că o astfel de încercare a mai avut loc și în septembrie 2024, atunci când au fost asigurați că vor primi toate materialele întâlnirii de lucru. Primarii spun că până în momentul de față nu au primit niciun document.

„Am solicitat reprezentanților expertului desemnat în reconfigurarea ariilor protejate din județul Bistrița-Năsăud la întâlnirea din septembrie anul trecut să ne pună la dispoziție sau să ne prezinte criterii pe care Ministerul le-a agreat cu Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 și pe baza cărora se desfășoară la nivel național procesul de reconfigurare a ariilor protejate.

(…) În lipsa prezentării acesto criterii, dreptul nostru de a formula observații sau propuneri este anihilat total”, se arată în document.

„Accesul la date și informații de referință în exprimarea unei poziții coerente nu a fost asigurat”

Edilii mai susțin în memoriu că au cerut să li se pună la dispoziție un act normativ sau administrativ prin care au fost adoptate criteriile de reconfigurare a ariilor protejate. Primarii motivau această cerință prin faptul că vor să analizeze oportunitatea și legalitatea demersului de reconfigurare a ariilor protejate prin extinderea lor și asupra altor suprafețe aflate în proprietatea UAT-urilor.

În schimb, edilii spun că nu au primit niciun document și nici nu au identificat vreun act aprobat în acest sens. O altă acuzație adusă în memoriu este aceea că demersul este unul „discriminatoriu”.

„Accesul la date și informații de referință în exprimarea unei poziții coerente nu a fost asigurat și o analiză comparată cu situația la nivel național a zonelor aflate sub constrângere este imposibilă.

Îndeplinirea obiectivului Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 se poate atinge nu doar prin împovărarea subscriselor cu noi constrâgeri în exercitarea dreptului de proprietate, ci și prin luarea în analiză și a altor soluții la care se face referire atât în Strategie, cât și în Ghid”, se mai arată în memoriu.

„Nu mai poate continua în funcția de ministru”

Primul social-democrat care s-a poziționat public împotriva Dianei Buzoianu a fost senatorul Daniel Zamfir. Acesta a declarat luni că ar vota moțiunea împotriva ministrului Mediului. Motivul disputei: patru hidrocentrale.

„Astăzi am invitat-o la comisia economică pe ministra mediului, Diana Buzoianu, pentru a ne explica de ce întârzie avizul de mediu pentru finalizarea lucrărilor a patru hidrocentrale. (…) Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru.

Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT care au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele patru hidrocentrale realizate în proporție de 75%”, a declarat Daniel Zamfir.

„O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun”

Marți, un alt social-democrat a atacat-o pe Diana Buzoianu. Este vorba despre deputatul Mihai Fifor, care a acuzat că în spatele ministrului se află „o serie de ONG-uri radicale de mediu”.

„O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România.

(…) Și totuși, blocaj. De ce? Oare pentru că în spatele ministrei USR stau o serie de ONG-uri radicale de mediu, care de ani de zile fac tot posibilul să întârzie sau chiar să blocheze investiții majore în infrastructura energetică. ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese și din «activism», dar care nu răspund niciodată în fața cetățenilor pentru facturile mai mari și pentru pierderile de dezvoltare ale României”, a precizat Mihai Fifor.

