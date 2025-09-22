Kelemen Hunor: „România nu e pregătită pentru a apăra spațiul aerian împotriva dronelor”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, s-a exprimat cu privire la decizia lui Nicușor Dan de a convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul unei ședințe programate pentru 25 septembrie, după ce o dronă rusească a invadat spațiul aerian al României la data de 13 septembrie.

Kelemen Hunor a precizat că lanțul decizional pentru interceptarea dronelor nu este pe deplin clarificat.

„Eu zic că da, dar ei dacă vor niște clarificări, atunci acestea pot fi aduse. În ceea ce privește avioanele cu pilot, deci avioanele de vânătoare, acolo e clar cine dă ordinul, ministrul sau cel care îl înlocuiește. În cazul dronelor, piloții, ținând cont de o grămadă de prevederi legale, inclusiv acel articol care vorbește de protejarea vieții și protejarea proprietăților, bunurilor și așa mai departe, deci acolo decid piloții”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat, de asemenea, că tunurile anti-aeriene clasice nu pot acoperi zona de 150 de kilometri din Dobrogea.

„Dacă te uiți cum arată România în acea zonă, 150 de kilometri în Dobrogea, nu poți să acoperi astăzi, cel puțin astăzi, toată acea zonă cu tunurile anti-aeriene clasice cu care se poate doborî aceste drone care merg cu 180, cu 200, cu 250 de kilometri pe oră. De aceea spun că nu suntem pregătiți, trebuie să spunem acest lucru. Nimeni nu a fost pregătit pentru această era a dronelor.”

„România nu e pregătită pentru a apăra spațiul aerian împotriva dronelor”

Kelemen Hunor a subliniat că România nu este pregătită să protejeze spațiul aerian împotriva dronelor.

„România nu e pregătită pentru a apăra spațiul aerian împotriva dronelor. Nici Polonia nu este pregătită, nu vă supărați, nici țările Baltice. Singurii care sunt pregătiți că sunt în război sunt ucrainieni. Cât de cât, pentru că împotriva dronelor poți să folosești avioane de vânătoare și rachete de sute de mii de euro și n-ai rezolvat nimic.

Fiindcă dacă cumva vin drone cu sutele, cum s-a întâmplat în Ucraina, într-o noapte 800 de drone, e imposibil să scoți acele drone cu rachete de pe avioane militare.”

Kelemen Hunor susține că Rusia „testează” țările NATO prin trimiterea dronelor fără încărcătură

Kelemen Hunor a vorbit despre incidentul recent, în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și susține că Federația „testează” reacția țărilor NATO, în astfel de circumstanțe.

„Aici noi trebuie să vedem că ceea ce s-a întâmplat în acest spațiu, de la țările baltice până în România, e testarea capacității noastre a țărilor, membre în Alianța Nord-Atlantică. Este o testare. Rușii asta fac în acest moment. Testează, trimit drone fără încărcătură, doar de a vedea cum reacționează fiecare și bineînțeles după aceea”, a declarat Kelemen Hunor.