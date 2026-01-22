Prima pagină » Știri politice » Maia Sandu afirmă că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor”

Maia Sandu afirmă că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor”

Olga Borșcevschi
22 ian. 2026, 13:36, Știri politice

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România. Liderul din țara vecină a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru integrarea europeană, cale pe care o urmează autoritățile de la Chișinău.

Întrebată într-o conferință de presă organizată la Chișină care ar fi scenariul în care ar demara un referendum pe tema unirii Republicii Moldova cu România, Maia Sandu a spus: „Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”.

Maia Sandu ar vota „pentru reunificarea cu România” în cazul unui referendum, a spus liderul de la Chișinău luna aceasta, într-un interviu în limba engleză pentru podcastul britanic „The Rest is Politics”. „Devine tot mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, bineînțeles, să reziste Rusiei”, a adăugat Maia Sandu.

Liderul din țara vecină a amintit că nu este prima dată când și-a exprimat opinia în raport cu un asemenea referendum.

Cu toate acestea, ea nu a prezentat un scenariu concret în care ar organiza o astfel de consultare populară, limitându-se la invocarea unor sondaje de opinie care, potrivit ei, sunt nefavorabile ideii de unire.

„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional și internațional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică, și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a declarat Maia Sandu.

