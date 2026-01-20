Prima pagină » Știri externe » Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”

Olga Borșcevschi
20 ian. 2026, 14:01, Știri externe
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova. Cu o zi înainte, ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popşoi, a spus că Republica Moldova ar putea ridica problema unirii cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Federația Rusă va începe să amenințe suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Lavrov a mai declarat, totodată, că Rusia este interesată de normalizarea relațiilor cu Republica Moldova.

„Drumul Moldovei spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin că reunirea sau aderarea [republicii] la România va fi cea mai scurtă cale spre UE. Desigur, această direcție distruge statalitatea Moldovei și creează impresia că Uniunea Europeană este interesată de acest lucru”, a declarat ministrul de externe rus, relatează TASS.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus săptămâna trecută că ar vota în favoarea unificării cu România vecină dacă ar avea loc un referendum, pentru a ajuta la protejarea democrației fragile a Republicii Moldova de presiunile rusești.

De asemenea, Lavrov a mai declarat că Rusia nu poate decât să regrete faptul că Republica Moldova a început procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI

Ce joc face România față de Republica Moldova și Ucraina? Politolog: La București, aderarea Ucrainei la UE e subiect tabu. Presa maghiară: România se joacă cu focul

