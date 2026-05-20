Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară

O majoritate formată în jurul PNL la Senat a învins la vot PSD și AUR, pentru moment, pe subiectul programului SAFE de înzestrare a armatei. Respectiv, legea de aprobare a OUG nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară.

Este vorba despre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2026, atacată la CCR de Avocatul Poporului, care a apărut în Monitorul Oficial după demiterea Guvernului Ilie Bolojan și în care au fost introduse 12 articole fără legătură cu SAFE, precum articole legate de industria vinului, compensări în energie, rambursări de TVA și proiecte de gaze. PSD și aliații săi vor eliminarea respectivelor articole și menținerea în OUG doar a articolelor dedicate SAFE.

Ce s-a întâmplat

Pentru a intra la vot final, proiectul de lege avea nevoie de raport din partea a trei comisii parlamentare. Unul dintre rapoarte a lipsit, anume raportul din partea Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, astfel că proiectul nu a putut să intre miercuri la sesiunea de vot final.

