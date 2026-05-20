E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL

Proiectul de lege care elimina E-factura pentru drepturi de autor și agricultori a fost eliminat de Camera Deputaților prin vot. Parlamentarii PSD și PNL  și-au dat mâna în acest demers.

În pofida tensiunilor de la vârf, care a dus la ruperea coaliției de guvernare, social-democrații și liberalii au acceptat să voteze împreună.

302 voturi pentru eliminare

Cu 302 voturi pentru, 2 voturi contra, 0 abțineri și doi deputați care nu au votat – proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi măsuri specifice pentru digitalizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – a fost adoptat de Parlament.

Camera Deputaților, ca și for decizional, a menținut astfel amendamentul susținut de Ministerul Finanțelor, scrie Mediafax. Amendamentul simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili.

Ca atare, de sistemul RO e-Factura scapă:

  • institutele culturale, având în vedere dificultățile de accesare a sistemului de către aceste persoane, care nu dețin un cod de identificare fiscală;
  • agricultorii persoane fizice, întrucât aceștia utilizează carnete de comercializare, ale căror file conțin informațiile obligatorii din factură și prin urmare, sunt considerate facturi, asigurându-se trasabilitatea operațiunilor desfășurate.

De asemenea, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus că la excepții sunt trecute și drepturile de autor.

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional, a mai sugerat Nazare.

În plenul Camerei Deputaților, PSD, AUR, PNL, USR și UDMR au susținut și votat noile modificări.

