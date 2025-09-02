Prima pagină » Știri politice » Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“

Adina Anghelescu
02 sept. 2025, 14:59, Știri politice
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, cum a ajuns în situația de a se institui ordin de protecție provizoriu pe numele lui la cererea fostei partenere de viață, Oana Niculescu Mizil. El susține că lucrurile s-au desfășurat nu tocmai așa cum au apărut informațiile în media și că nu a fost vorba de un episod violent, iar totul pornește de la relația tensionată pe care o are cu Oana din cauza grijii lui excesive pentru copilul pe care îl au împreună.

„Noi avem disfuncționalități în relație de multă vreme, iar eu am dubii foarte mari privind cercurile în care se învârte Oana și unde o duce,  de multe ori, pe fetiță. Fetița mea, Maria, are 10 ani. Noi când ne-am despărțit am zis că e bine pentru copil să nu fac nicio acțiune în instanță ca să nu lezez în vreun fel psihicul fetiței. Dar am spus că vreau să știu tot timpul ce face fetița. Vorbesc cu ea de multe ori pe zi. Acum, nu, că e acest ordin de protecție. Dar o să lămuresc toate lucrurile, nu le las așa.”

De unde a plecat scandalul de la poarta casei Oanei Mizil

Întrebat de unde a început actualul conflict, Marian Vanghelie a spus că în urmă cu două săptămâni, Oana Mizil l-a anunțat că vrea să plece cu fetița la Londra. Și iată ce a urmat:

“Acum două săptămâni mi-a zis că vrea să meargă la Londra. Sincer, nu i-am dat procură pentru că aveam niște dubii. Am simțit că fetița s-a supărat pe mine și eu i-am zis Oanei să dea vina pe mine că nu sunt de acord, dar că vreau să o văd și să vorbesc cu ea. Am stabilit cu Oana asta în cursul zilei de sâmbătă, să îmi dea un răspuns. Nu mi-a dat decât seara și mi-a zis să vin duminică (31 august – n.r.). Am ajuns la ele pe la ora 12, eram la poartă, nu am intrat în curte.

A ieșit soacra, iritată, mi-a zis că nu e acasă fetița, iar eu nu am crezut. I-am zis să descuie poarta că vreau să îmi iau mașina, am două acolo. A zis că nu are cheie și m-am certat un pic cu ea. Eram în afara porții, să fie clar. Soacra a anuntat 112 și a venit un polițist. Și el obraznic. I-am zis că nu a venit la niște infractori, nu aveam la mine buletinul, i-am dat datele cu cine sunt ca să verifice. Ulterior, a venit Oana. Polițistul, foarte obraznic, zicea că îmi pune cătușe, iar eu i-am zis că nu mi-a fost frică nici de Coldea darămite de el. După acest episod, am plecat și m-am trezit cu ordinul ăsta de protecție”.

Ce spune Vanghelie despre mesajele de amenințare

Referindu-se la mesajele de amenințări cu moartea pe care Oana Niculescu Mizil susține în plângerea penală depusă că le-a primit de la Vanghelie, fostul edil a făcut următoarele precizări:

“Eu nu am vrut să omor niciodată pe nimeni. Sigur că, în grija mea mare pentru copil, i-am mai zis ceva de genul «Bă, te omor dacă nu îmi spui unde e fetița», dar era o chestie de exprimare așa, verbală… nu că eu aș face vreodată așa ceva… sunt scăpări de vorbe la nervi. Polițistul ăla care a venit la fața locului, pentru cum s-a comportat, o să îi fac dosar penal. I-am și zis polițistului că nu poate să vină să mă calce în picioare cum vrea el. Îi fac toate plângerile posibile. Ca să fie clar. Fetița nu era de față, iar Oana nu era acasă. Mama ei a sunat la 112. Eu voiam să vorbesc cu fata mea, că începea luni școala, e la o școală privată și voiam să o văd. De când ne-am despărțit, eu și Oana, avem aceste probleme. Puteam să ne înțelegem altfel ca doi adulți… Mi-a făcut multe lucruri urâte în aștia opt ani. Eu asta sunt. Un tată îngrijorat. Se știe că sunt un tată foarte grijuliu. Așa am fost și cu băiatul! Oana știe asta și știe și că nu sunt de acord cu cercurile în care se învârte ea, iar eu nu vreau ca fetița să frecventeze cu ea asftel de cercuri. Vreau să trăiască într-un mediu sănătos!”.



