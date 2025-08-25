Mihai Fifor acuză blocaje la Dezvoltare și Finanțe: Riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici TAXELE

Deputatul Mihai Fifor susține că PSD nu acceptă să fie „marioneta nimănui” și că deciziile în Coaliția de guvernare trebuie luate prin consens, nu unilateral. De asemenea, liderul PSD Arad afirmă că unele propuneri ale administrațiilor locale nu au fost transpuse în legislație de ministerele Dezvoltării și Finanțelor, „astfel că riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici măcar taxele la stat”.

Într-o postare făcută luni pe Facebook, Mihai Fifor afirmă că evoluțiile din ultima perioadă arată clar că partenerii de guvernare au înțeles solicitarea PSD că deciziile se iau prin consens, nu prin acțiuni unilaterale. El susține că PSD a revenit la masa Coaliției numai după ce acest principiu a fost respectat.

„Inițiativele PSD se regăsesc în Pachetul 2 pentru că am impus ferm: tăierea privilegiilor – pensii speciale, sinecuri, salarii nesimțite, menținerea și prioritizarea investițiilor locale, reforme reale în justiție și sănătate”, transmite Fifor, pe Facebook.

Social-democratul atrage atenția că unele propuneri ale administrațiilor locale – discutate și acceptate chiar de premier – nu au fost transpuse în legislație de Ministerul Dezvoltării și de Ministerul Finanțelor, „ministere care nu sunt conduse de PSD. Acest blocaj trebuie corectat rapid, altfel riscăm ca administrații locale și instituții centrale să nu își mai poată achita nici măcar taxele la stat”.

„Cumpănim cu atenție fiecare decizie și ne opunem oricărui derapaj al «omului cu barda». Nu mergem mai departe până nu corectăm erorile care îi costă direct pe românii onești din această țară. Așa funcționează PSD: ferm, responsabil și cu grijă pentru oameni”, adaugă Fifor.

