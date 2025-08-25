Sorin Grindeanu, ULTIMATUM pentru Nazare, referitor la facturile neplătite din infrastructură: „Pe Anghel Saligny vom avea zeci de firme în faliment”

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat luni, la sfârșitul ședinței de partid, că aleşii locali s-au plâns de existența facturilor neplătite pe Anghel Saligny. Acesta a subliniat că este nevoie ca situația să fie deblocată rapid, altfel „vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute de firme care vor intra în perioada următoare în faliment, în insolvenţă”.

Sorin Grindeanu a precizat, de asemenea, că procesul de rectificare trebuie discutat în coaliție „ca să vedem ce înseamnă această reaşezare, inclusiv din punctul de vedere al investiţiilor”.

”Eu ştiu că Ministrul Finanţelor e în dialog şi a fost în dialog cu Bruxelles, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu rectificarea, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu un nou deficit cu o nouă ţintă, eu ştiu că Ministrul Finanţelor, în aceste zile, dacă vrea să înaintăm pe acest pachet fiscal, trebuie să vină cu toate aceste lucruri şi cu impactul lor şi cu impactul acestor măsuri la buget, pentru reducerea deficitului. (..)

Trebuie să vorbim despre rectificare, ca să vedem ce înseamnă această reaşezare, inclusiv din punctul de vedere al investiţiilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa partidului.

„Mă aştept ca astăzi, ministrul Finanţelor să prezinte toate aceste lucruri, la coaliţie”

Liderul interimar al social-democraților a mai menționat că în şedinţă aleşii locali au ridicat problema facturilor neplătite „pe diverse lucrări care ţin de administraţia locală, pe Anghel Saligny. Acesta a precizat că urmează o nouă discuție cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe această temă în coaliție.

”Vă spun că, dacă nu se deblochează această situaţie, fiindcă nu vorbim de multinaţionale aici, vorbim de companii mici şi medii care nu au forţa să suporte aceste costuri şi atunci, dacă nu deblocăm rapid lucrurile, pe Anghel Saligny vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute de firme care vor intra în perioada următoare în faliment, în insolvenţă, ceea ce nu ne dorim.

De aceea mă aşteptam, pentru că discuţia cu Ministrul Finanţelor a fost în urmă cu zece zile, să avem toate aceste lucruri, dar, fiind că din naştere optimist, mă aştept ca astăzi, ministrul Finanţelor, că tot vorbeam de restanţe, să prezinte toate aceste lucruri, la coaliţie”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

