Drulă, atac la PSD: „Dacă nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă ALEGERI, poate să nu propună candidat"

Bianca Dogaru
25 aug. 2025, 16:00, Actualitate
Cătălin Drulă a reacționat dur după declarațiile lui Sorin Grindeanu, care a sugerat că Guvernul nu ar fi obligat să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă. Acesta a scris printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că Partidul Social Democrat nu este responsabil cu organizarea alegerilor.

Drulă a acuzat PSD că trădează „după bunul plac” respectarea legii și drepturile cetățenilor.

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat.”

Acesta a amintit și de haosul de anul trecut, când stabilirea datei alegerilor a fost amânată și „a dus la un dezastru de încredere”. Potrivit lui, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis deja că scrutinul pentru Capitală va avea loc în noiembrie, conform legii.

„Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici. Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic.”

Declarația lui Cătălin Drulă vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că nu se așteaptă ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc în luna noiembrie, deși premierul Ilie Bolojan și-a exprimat sprijinul pentru acest calendar.

Grindeanu a precizat că decizia finală va fi luată la nivelul coaliției de guvernare și a subliniat că menținerea stabilității politice este prioritară. Totuși, liderul PSD a avertizat că o eventuală candidatură comună PNL-USR ar putea duce la ruperea coaliției.

