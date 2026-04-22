Mihai Fifor (PSD): „Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan, atunci când punem întrebări despre cum se desfășoară programul SAFE”

Mihai Fifor, deputat PSD, a transmis pe pagina sa de Facebook, miercuri, 22 aprilie 2026, un mesaj referitor la premierul Ilie Bolojan. El precizează că este „o vorbă veche în popor care spune că hoțul strigă hoții, adică exact retorica de zilele acestea a lui nea Ilie Sărăcie și a vuvuzelelor sale”. A reamintit care au fost cei 4 prim-miniștri care au fost „la butoane” în ultimii 7 ani.

„Dacă ne uităm însă cu atenție la istoria recentă, la cifre și la cine a fost, efectiv, la butoane, lucrurile devin foarte clare. În ultimii șapte ani, România a fost condusă de PATRU prim-miniștri ai PNL: Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, mai nou, Ilie Bolojan. Singura excepție: Marcel Ciolacu, din partea PSD, pentru aproximativ un an și jumătate”, spune Mihai Fifor.

El mai menționează că multe dintre decizii „poartă semnătura liberalilor”.

„La fel de clar este și cine a avut cheia finanțelor țării în ultimii șapte ani. Ministerul Finanțelor a fost condus, în majoritatea covârșitoare a timpului, de miniștri PNL: Florin Cîțu, Alexandru Nazare, Dan Vîlceanu, Marcel Boloș. Cu o singură excepție clară: Adrian Câciu, din partea PSD.

Cu alte cuvinte, deciziile privind împrumuturile, deficitul, taxele și cheltuirea banului public poartă, fără echivoc, semnătura liberalilor”, a continuat deputatul PSD, pe Facebook.

„Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan”

Deputatul PSD a readus în atenție „jafurile” și „tunurile” din perioada pandemiei de coronavirus, precum și de deciziile ulterioare care au „aruncat România într-o spirală a împrumuturilor scumpe”. El a mai menționat că „dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare în decembrie 2021, consecințele ar fi fost mult mai dure”. Deputatul PSD a făcut referire și la programul SAFE.

„Probabil că românii au uitat. Sunt prinși în grijile de zi cu zi, în facturi, în prețuri, în nesiguranța economică. Dar tocmai de aceea trebuie să le reamintim din când în când care este realitatea. Să le reamintim despre jafurile uriașe și tunurile din perioada pandemiei, girate de guvernele PNL conduse de Orban și Cîțu. Tunuri care nici astăzi nu au fost pe deplin lămurite. Decizii care au aruncat România într-o spirală a împrumuturilor scumpe, ale căror dobânzi le plătim și acum, zi de zi. Să le reamintim și un alt adevăr pe care unii încearcă să-l ascundă: PNRR-ul a fost conceput în 2021, în perioada în care USR era la guvernare, iar unul dintre principalii artizani a fost Cristian Ghinea, „părintele” PNRR din partea USR. Un plan ținut la secret, departe de o dezbatere reală, încărcat cu condiționalități dure, multe dintre ele împovărătoare pentru români. Măsuri care au pus presiune pe venituri, pe pensii, pe capacitatea statului de a proteja oamenii. Și să le mai reamintim ceva esențial: dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare în decembrie 2021, pentru a corecta din aceste derapaje, consecințele ar fi fost mult mai dure. Pensionarii din România ar fi avut astăzi venituri și mai mici, pensie și așa ciopârțită fără niciun fel de logică sau empatie de „miracolul” de la Bihor, Ilie Bolojan. Eu știu că tupeul, aroganța și autosuficiența partidelor de dreapta, în speță a liberalilor, nu pot fi întrecute de nimic. Sunt cei mai buni la făcut zgomot și cei mai slabi la făcut ceva pentru țara asta. Cei mai buni la găsit vinovați în altă parte și cei mai slabi la a-și asuma propriile decizii. Concluzia e una amară. Înțelegem acum foarte bine zbaterea lui Ilie Bolojan de a se agăța de scaunul de premier și zbaterea USR de a rămâne în acest guvern. Partidele de pe locul 3 și locul 4 conduc astăzi România și românii trebuie să știe asta. De aici, toată această nebunie în care se încearcă aruncarea responsabilității eșecului devastator al guvernării lui Bolojan în cârca Partidului Social-Democrat. Veșnica poveste este că ei, liberalii și useriștii, sunt cei care, vezi, doamne, păzesc vistieria țării. Nu poate nimeni să ascundă faptul extrem de transparent că, de fapt, PSD îi încurcă teribil în agenda reală pe care Ilie Bolojan și ai săi o au. Și nu poate nimeni să ascundă nici faptul că, atunci când vine vorba de prăduiala țării, nu-i întrece nimeni. Nu poate nimeni să ascundă faptul că interesul uriaș este acela de a gestiona programul SAFE și miliardele de euro din acest program, ca să nu mai vorbim de PNRR. Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan, atunci când punem întrebări despre cum se desfășoară programul SAFE. Ne pare rău că vă încurcăm atunci când cerem sprijin pentru categoriile vulnerabile din această țară. Ne pare rău că vă încurcăm în planul dumneavoastră de a vinde companiile profitabile din România. Știm, Partidul Social Democrat este incomod atunci când vine vorba de lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Dar Partidul Social Democrat nu poate fi părtaș la așa ceva și nu poate gira un premier care are o agendă total diferită de cea a românilor și a intereselor României”, a mai scris Mihai Fifor.

Sursă foto: Mediafax Foto