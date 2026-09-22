Piperea ironizează decizia lui Siegfried Mureșan de a merge în Parlament pentru votul de învestitură: „Trebuie să aplaudăm acest curaj”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ironizează decizia premierului desemnat Siegfried Mureșan de a merge în Parlament pentru votul de învestitură, deși PNL, USR și UDMR nu dispun de o majoritate parlamentară.

Piperea a comentat situația într-o postare pe Facebook, în care face referire și la scorurile PNL și USR din sondajele de opinie.

„Mureșan (Siegfried Vasile) merge în parlament pentru votul de investitură, chit știe că nu are majoritate. Cică : “guvernul nostru sau alegeri anticipate”, ăsta ar fi sloganul…

E foarte interesant că PNL are în sondaje 12%, iar USR, 9%.

Mi se pare că trebuie să aplaudăm acest curaj…”, a scris Gheorghe Piperea.

Guvernul Mureșan nu are, în prezent, majoritatea necesară. Ce spune premierul desemnat

PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Executivul propus de Mureșan.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că nu își va depune mandatul, indiferent dacă va avea sau nu susținerea necesară pentru învestirea Guvernului, și că va merge la votul din Parlament.

Mureșan a transmis că își dorește ca partidele parlamentare să își asume public poziția față de noul Guvern, iar votul va arăta inclusiv dacă Partidul Social Democrat susține un Guvern pro-european sau dacă este în opoziție alături de AUR.

„La modul cel mai direct posibil, evident merg la vot. În primul rând, din răspundere față de Constituție, față de legile României. Președintele României m-a desemnat, ca atare este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare”, a declarat Siegfried Mureșan.