Prima pagină » Știri politice » Piperea ironizează decizia lui Siegfried Mureșan de a merge în Parlament pentru votul de învestitură: „Trebuie să aplaudăm acest curaj”

Piperea ironizează decizia lui Siegfried Mureșan de a merge în Parlament pentru votul de învestitură: „Trebuie să aplaudăm acest curaj”

Piperea ironizează decizia lui Siegfried Mureșan de a merge în Parlament pentru votul de învestitură: „Trebuie să aplaudăm acest curaj”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ironizează decizia premierului desemnat Siegfried Mureșan de a merge în Parlament pentru votul de învestitură, deși PNL, USR și UDMR nu dispun de o majoritate parlamentară.

Piperea a comentat situația într-o postare pe Facebook, în care face referire și la scorurile PNL și USR din sondajele de opinie.

„Mureșan (Siegfried Vasile) merge în parlament pentru votul de investitură, chit știe că nu are majoritate. Cică : “guvernul nostru sau alegeri anticipate”, ăsta ar fi sloganul…
E foarte interesant că PNL are în sondaje 12%, iar USR, 9%.
Mi se pare că trebuie să aplaudăm acest curaj…”, a scris Gheorghe Piperea.

Guvernul Mureșan nu are, în prezent, majoritatea necesară. Ce spune premierul desemnat

PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Executivul propus de Mureșan.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că nu își va depune mandatul, indiferent dacă va avea sau nu susținerea necesară pentru învestirea Guvernului, și că va merge la votul din Parlament.

Mureșan a transmis că își dorește ca partidele parlamentare să își asume public poziția față de noul Guvern, iar votul va arăta inclusiv dacă Partidul Social Democrat susține un Guvern pro-european sau dacă este în opoziție alături de AUR.

„La modul cel mai direct posibil, evident merg la vot. În primul rând, din răspundere față de Constituție, față de legile României. Președintele României m-a desemnat, ca atare este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare”, a declarat Siegfried Mureșan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Raluca Turcan, mesaj pentru parlamentari înaintea votului Guvernului Mureșan: „Fiecare trebuie să spună ce model de Românie susține”
20:07
Raluca Turcan, mesaj pentru parlamentari înaintea votului Guvernului Mureșan: „Fiecare trebuie să spună ce model de Românie susține”
REACȚIE Gheorghe Piperea face previziuni în privința viitorului guvern Siegfried Mureșan. Ce spune europarlamentarul AUR despre eliberarea lui Călin Georgescu
19:43
Gheorghe Piperea face previziuni în privința viitorului guvern Siegfried Mureșan. Ce spune europarlamentarul AUR despre eliberarea lui Călin Georgescu
FLASH NEWS Reacția lui George Simion după decizia Tribunalului București de a-l elibera pe Călin Georgescu, sub control judiciar
18:03
Reacția lui George Simion după decizia Tribunalului București de a-l elibera pe Călin Georgescu, sub control judiciar
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii de la New York, după inaugurarea intersecției „Regina Maria”. Mesajul transmis de președintele României
17:46
Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii de la New York, după inaugurarea intersecției „Regina Maria”. Mesajul transmis de președintele României
VIDEO Călin Georgescu s-a întors la arest să își recupereze lucrurile
17:34
Călin Georgescu s-a întors la arest să își recupereze lucrurile
FLASH NEWS Ce reguli trebuie să respecte Călin Georgescu în perioada controlului judiciar. Restricțiile impuse de instanță
17:13
Ce reguli trebuie să respecte Călin Georgescu în perioada controlului judiciar. Restricțiile impuse de instanță
Mediafax
Nicușor Dan, interviu la CNN în plin conflict al televiziunii cu administrația Trump
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Cancan.ro
Nepotul lui Puya a căzut de la etajul 2, în timp ce se afla cu mama lui în locuință. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Adevarul
Ce riscă România dacă oferă Ucrainei un sistem Patriot. Detaliul esențial explicat de un general
Mediafax
Fost șef DIICOT, condamnat definitiv. A falsificat acte și a pus martori să mintă în declarații
Click
Andrei Bordeianu a povestit de pe patul de spital ce a simțit în momentul accidentului. „Mi s-a stins totul”
Digi24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Cancan.ro
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
Ce se întâmplă doctore
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Cum a reușit ciuma să reapară la sute de ani după Moartea Neagră?
Mediafax Italia
Ce se ascunde în farfuria copiilor la școală?! Un criminolog a analizat cantinele
Mediafax Spania
Acesta e SATUL CARE COSTĂ CÂT UN APARTAMENT în București!

Cele mai noi

Trimite acest link pe