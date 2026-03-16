Ministerul Afacerilor Externe, prima reacție după amenințările Iranului. „România nu este parte a conflictului”

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran, care a amenințat România după ce a permis SUA să utilizeze baze militare pe teritoriul său. MAE anunță că acordul bilateral de acces din 2006 oferă Statelor Unite ale Americii cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România, cu titlu comun.

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”.

MAE a transmis că țara noastră nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu și a transmis că eforturile României sunt acelea de de-escaladare a conflictului. De asemenea, instituția a subliniat că condamnă atacurile nejustificate ale Teheranului împotriva statelor din regiunea Golfului și a solicitat Iranului să înceteze atacurile „care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului. În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor Externe.

Esmail Baghaei a spus că acțiunile Europei în Orientul Mijlociu vor fi considerate „act de război”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Baghaei, potrivit Iran International.

