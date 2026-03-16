Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat” după sprijinul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu: „Ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”

Ruxandra Radulescu
16 mart. 2026, 13:29, Știri externe
Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat” după sprijinul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu: „Ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus.

Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Baghaei, potrivit Iran International.

Iran, mesaj pentru România: „Această acțiune este complet inacceptabilă”

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect.

Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a mai adăugat oficialul.

Esmail Baghaei, a declarat că acțiunile Europei în Orientul Mijlociu vor fi considerate „act de război”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că acțiunile Europei în Orientul Mijlociu vor fi considerate „act de război”.

Teheranul a amenințat cu atacuri dacă țările se alătură luptelor. Chiar și măsurile defensive ar putea deveni o provocare.

Declarația vine pe fondul atacurilor iraniene asupra bazelor militare din Orientul Mijlociu. Statele europene răspund prin consolidarea apărării lor.

Nicușor Dan, după ședința CSAT, în care s-a discutat dislocarea de forțe pe teritoriul SUA: „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare”

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri 11 martie, după ședința CSAT, că urmează ca Parlamentul să aprobe dislocarea de trupe și echipamente militare americane pe teritoriul României, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că este vorba de echipamente militare defensive și a transmis românilor că „nu există motive de îngrijorare”.

„Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis.  Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a mai menționat liderul.

Ședința CSAT, convocată de Nicușor Dan, a început. Parlamentul a fost convocat și el de urgență pentru a aproba accesul americanilor în Kogălniceanu

Iranul amenință că va ataca băncile și instituțiile financiare din Orientul Mijlociu. „Americanii ar trebui să se aștepte la o acțiune dureroasă“

FLASH NEWS Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu.“ „Îi vom ține minte!“
13:34
Trump face presiuni asupra aliaților NATO să-și intensifice prezența în Strâmtoarea Ormuz: „Le cer să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu.“ „Îi vom ține minte!“
CONTROVERSĂ Scandal în lumea catolică după ce un miliardar, investitor apropiat al lui Trump, a organizat la Roma conferințe secrete despre Anticrist
12:40
Scandal în lumea catolică după ce un miliardar, investitor apropiat al lui Trump, a organizat la Roma conferințe secrete despre Anticrist
FLASH NEWS Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu“ i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful
12:37
Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu“ i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful
FLASH NEWS UE răspunde „amenințărilor“ lui Trump privind strâmtoarea Ormuz: „Este în afara sferei de competență a NATO“. Cum au răspuns Japonia și Australia
11:56
UE răspunde „amenințărilor“ lui Trump privind strâmtoarea Ormuz: „Este în afara sferei de competență a NATO“. Cum au răspuns Japonia și Australia
ALEGERI Miting uriaș la Budapesta înaintea alegerilor. Viktor Orbán: „Nu voi permite ca Ungaria să fie jefuită”. Reacția lui Peter Magyar
11:47
Miting uriaș la Budapesta înaintea alegerilor. Viktor Orbán: „Nu voi permite ca Ungaria să fie jefuită”. Reacția lui Peter Magyar
FLASH NEWS Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
10:28
Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
Mediafax
Ilie Bolojan la lansarea noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România: „Aderarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc”
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Șeful OCDE: Datoria publică a României va crește la 61,5% din PIB anul acesta / La cât se preconizează că va scădea rata inflației în 2027
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cum îți organizezi casa fără stres și fără cheltuieli inutile
FLASH NEWS Adio păcănele în Arad? Decizia radicală care aruncă în aer sălile de jocuri din oraș
13:40
Adio păcănele în Arad? Decizia radicală care aruncă în aer sălile de jocuri din oraș
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
13:30
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. Urmările după nebunia din Giulești! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
ULTIMA ORĂ PSD spune că a găsit 2,3 miliarde de lei „uitate” de Finanțe pentru pensii și ajutoare sociale
13:21
PSD spune că a găsit 2,3 miliarde de lei „uitate” de Finanțe pentru pensii și ajutoare sociale
CONTROVERSĂ Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI în care apăreau niște muncitori care curățau orașul
13:21
Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI în care apăreau niște muncitori care curățau orașul
FLASH NEWS Oana Țoiu pretinde că prioritatea României este echilibrarea prețurilor la combustibil. Carburanții s-au scumpit de opt ori în ultimele două săptămâni
13:06
Oana Țoiu pretinde că prioritatea României este echilibrarea prețurilor la combustibil. Carburanții s-au scumpit de opt ori în ultimele două săptămâni

