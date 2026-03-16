Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus.

Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Baghaei, potrivit Iran International.

Iran, mesaj pentru România: „Această acțiune este complet inacceptabilă”

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect.

Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a mai adăugat oficialul.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că acțiunile Europei în Orientul Mijlociu vor fi considerate „act de război”.

Teheranul a amenințat cu atacuri dacă țările se alătură luptelor. Chiar și măsurile defensive ar putea deveni o provocare.

Declarația vine pe fondul atacurilor iraniene asupra bazelor militare din Orientul Mijlociu. Statele europene răspund prin consolidarea apărării lor.

Nicușor Dan, după ședința CSAT, în care s-a discutat dislocarea de forțe pe teritoriul SUA: „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare"

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri 11 martie, după ședința CSAT, că urmează ca Parlamentul să aprobe dislocarea de trupe și echipamente militare americane pe teritoriul României, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că este vorba de echipamente militare defensive și a transmis românilor că „nu există motive de îngrijorare”.

„Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”, a mai menționat liderul.

