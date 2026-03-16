Prima reacție a României după ce Donald Trump a cerut ajutorul NATO pentru Strâmtoarea Ormuz

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni că rolul NATO trebuie privit în primul rând prin prisma caracterului său defensiv. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a solicitat statelor membre NATO să intervină pentru a ţine Strâmtoarea Ormuz deschisă. Țoiu mai precizează că România cooperează deja cu Statele Unite în domeniul securității și a permis utilizarea unor baze militare de pe teritoriul său pentru operațiuni legate de conflictul din Iran.

Șefa diplomației române a precizat că România oferă deja sprijin defensiv Statelor Unite în contextul operațiunilor din Orientul Mijlociu.

„Am afirmat și vom continua să afirmăm că NATO este, în primul rând, o alianță defensivă, iar acesta este aspectul cel mai important pe care trebuie să ne concentrăm. În ceea ce privește acordarea de sprijin, așa cum am spus, România a fost de acord să permită Statelor Unite ca, împreună, să ne sporim capacitățile de apărare, exclusiv capacități noncinetice, deoarece consider că este important, odată ce avem aceste parteneriate strategice în vigoare, iar România și Statele Unite au un parteneriat strategic de multă vreme, atunci când este vorba exclusiv de capacități defensive, să putem folosi acest lucru”, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene.

Foto: Mediafax

