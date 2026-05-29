CTP lansează două întrebări după incidentul cu drona de la Galați

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a revenit cu o nouă postare pe rețelele de socializare, în care lansează două întrebări după incidentul cu drona de la Galați. 

Prima întrebare lansată de acesta se referă la psoibilitatea ca o dronă rusească, care zboară la altitudinea joasă și cu o viteză de aproximativ 150 km/h, să poate fi doborâtă cu tunuri antiaeriene vechi „rămase din Al Doilea Război Mondial”. Reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan a precizat după incident că răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării.

„Două întrebări: O dronă rusească zburând jos și cu viteza de 150 km/h n-ar putea fi doborâtă cu niște tunuri antiaeriene rămase din Al Doilea Război Mondial?”, a scris CTP pe Facebook. 

CTP: De la Trump, până acum nici măcar un „du-te-n mă-ta!”

A doua întrebare formulată de jurnalist vizează reacțiile internaționale după incident. Acesta spune că NATO, Uniunea Europeană, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și Marea Britanie și Polonia, au luat o poziție fermă față de agresiunea Rusiei. În același context, CTP a vorbit și despre președintele Donald Trump, considerat de PSD și AUR „marele partener strategic și Protector al României”, care nu a oferit niciun mesaj.

„NATO și Uniunea Europeană prin Ursula von der Leyen, precum și Marea Britanie și Polonia, au luat poziție fermă față de agresiunea Rusiei asupra României. De la Trump, marele partener strategic și Protector al României, potrivit PSD și AUR, până acum nici măcar un „du-te-n mă-ta!”…”, a încheiat Cristian Tudor Popescu. 

