Dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați a fost preluat de Parchetul General

Parchetul General anunță că a preluat, vineri, dosarul dronei militare care a explodat pe un bloc din Galați. Cauza fusese înregistrată inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.

„Secția de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a preluat ancheta în cazul dronei care s-a prăbușit și a explodat în centrul municipiului Galați pe un bloc de locuințe, provocând distrugerea unui apartament și leziuni traumatice celor două persoane aflate în interiorul acestuia.

Cauza a fost înregistrată în cursul nopții de 28-29 mai 2026 pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian, a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat”, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

