Siegfried Vasile Mureșan a vorbit, cu ocazia depunerii listei de miniștri ai cabinetului său în Parlament, despre partidele „extremiste”, de la care se așteaptă să nu primească votul de învestire. Întrebat de reporterul Gândul ce înțelege acesta prin „partide extremiste”, Mureșan a spus că partidele care sunt sceptice cu privire la „beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană” sunt extremiste.

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Mureșan a mai spus că acestea își doresc ca România să fie „slabă” și „marginalizată” și a adăugat că formațiunile în cauză „pretind că luptă pentru drepturile românilor”.

„Un partid extremist este un partid care nu susține libertatea presei, libertatea de exprimare, dialogul liber, așa cum îl cunoaștem noi și cum îl practicăm noi aici, ca fiecare să-și poată spune punctul de vedere. Un partid extremist este un partid cu tendințe autoritare, un partid care încearcă să slăbească instituțiile statului, care pune sub semnul întrebării beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Un partid extremist este un partid care își dorește o Românie slabă, marginalizată, chiar dacă în realitate pretinde că luptă pentru drepturile românilor. A lupta pentru o Românie puternică înseamnă a lucra împreună cu partenerii României, cu partenerii noștri de dezvoltare, a izola România de Uniunea Europeană ar însemna izolare, marginalizare, sărăcie”, susține acesta.

Mureșan pune succesul „extremiștilor” pe seama dezamăgirii românilor față de partidele tradiționale

„Vedem, din păcate, în multe țări membre ale Uniunii Europene că aceasta este agenda partidelor extremiste. Adesea ele împrăștie dezinformare, știri false, propagandă și mai ales nu au soluții reale la dificultățile cu care oamenii se confruntă. Dacă, în trecut, în România, oamenii au dat crezare acestor partide extremiste și le-au votat, cred că au făcut-o și fiindcă partidele tradiționale care s-au aflat la guvernare au dezamăgit. Și tocmai de aceea programul nostru este un program de guvernare prin care vom reduce inechitățile din societate, vom reduce risipa, vom eficientiza statul, vom începe chiar cu noi, cu guvernul, pentru ca oamenii din România să nu mai aibă motive să voteze aceste partide extremiste. Noi suntem un partid proeuropean și vom convinge oamenii din România că avem soluții mai bune pentru ei decât partidele extremiste și că noi suntem cei care cu adevărat vrem o Românie puternică.”

Reporterul Gândul l-a întrebat pe Mureșan dacă a nu fi proeuropean înseamnă a fi și extremist. Premierul desemnat nu a oferit un răspuns concret și afirmă că cei care nu spun adevărul sunt extremiști.

„Extremiștii sunt populiști și spun oamenilor multe neadevăruri despre Uniunea Europeană. Ei promit că va fi mai bine dacă ne vom îndepărta de Uniunea Europeană și acest lucru nu se va întâmpla. Extremiștii pur și simplu nu spun adevărul oamenilor”, a încheiat Siegfried Vasile Mureșan.