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Elena Lasconi susține că partidele s-au transformat în grupuri de interese și indică „sistemul” drept responsabil pentru anularea alegerilor prezidențiale

Elena Lasconi / FOTO - Andreea Alexandru: Mediafax Foto
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Elena Lasconi susține că experiența acumulată în timpul candidaturii la alegerile prezidențiale i-a oferit o perspectivă mai clară asupra a ceea ce numește „sistemul” din politica românească. Primarul municipiului Câmpulung Muscel și fosta candidată la Președinția României afirmă că partidele s-ar fi transformat în „grupuri de interese”, în care aceiași oameni își păstrează influența și se succed în funcții.

Lasconi: „Partidele s-au transformat în niște grupuri de interese”

Întrebată dacă experiența de candidat la Președinția României a ajutat-o să înțeleagă mai bine ceea ce numește „sistemul”, Elena Lasconi a răspuns afirmativ.

„Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți. Mi se pare că, într-un fel, la toate măgăriile pe care le vezi, la toți corupții pe care îi vezi la televizor, că s-au transformat partidele în niște grupuri de interese”, a declarat Elena Lasconi, pentru Digi24.

În opinia sa, oamenii care fac parte din acest „sistem” își folosesc pozițiile pentru a-și favoriza apropiații.

„Atât. Să-i dau lui cutărică, lui cutărică… Îi căpătuiește pe toți din familie sau prietenii. Și restul nu contează”, a spus Lasconi.

Lasconi, critici la adresa clasei politice

Lasconi a descris și ceea ce consideră a fi atitudinea politicienilor români față de problemele din societate.

„Știți vorba aia: ningă, plouă, trăsnească, numai în cap să nu mă lovească. Cam așa e pentru politicianul român. Măi, nu-i interesează”, a afirmat Lasconi.

Ea a făcut referire și la propria experiență în politică și la interacțiunile avute cu liderii politici.

„Eu am fost acolo, în politică. Am stat la masă, eram singura femeie, cu toți bărbații ăia mari și puternici care conduc România. Vai de capul nostru”, a spus Lasconi.

„Nivelul este foarte jos și toți sunt numai și numai pe combinații”, a mai spus Lasconi.

Lasconi atribuie „sistemului” anularea alegerilor prezidențiale

Întrebată cui îi atribuie anularea alegerilor prezidențiale, rușilor sau românilor, Elena Lasconi a indicat „sistemul”.

„A fost sistemul. sistemul categoric. De la noi, de aici”, a răspuns fosta candidată la Președinție.

Lasconi a precizat însă că aceasta este opinia sa și că adevărul ar putea fi stabilit abia în timp.

„Părerea mea! Acum, poate că peste 50 de ani o să vedem adevărul”, a adăugat ea.

În acest context, Lasconi i-a menționat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Ea a susținut că anularea scrutinului nu ar fi fost posibilă fără acordul acestora, nuanțând ulterior afirmația.

„Eu nu zic că ei și-au dat OK-ul, dar eu cred că nu se putea face fără asta”, a nuanțat însă afirmația.

Lasconi a calificat anularea alegerilor drept „cea mai nasoală treabă care s-a întâmplat în țara asta” și „o lovitură mare, mare dată democrației din România”.

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