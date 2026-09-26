Urmărire în Mangalia. Un șofer care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor a intrat pe plaja din Saturn, în încercarea de a scăpa de aceștia. După ce a fost prins, oamenii legii au stabilit că nu deținea permis de conducere și avea o concentraţie de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Un tânăr de 26 de ani a fost urmărit de polițiștii din Mangalia după ce, vineri seară, nu a oprit la semnalul acestora, pe DN 39. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au pornit imediat în urmărirea autoturismului.
„În timpul urmăririi autoturismul s-a deplasat către staţiunea Saturn unde a intrat direct pe plajă. În încercarea de a scăpa de poliţişti, şoferul a efectuat o manevră de întoarcere prin folosirea frânei de ajutor, ulterior accelerând agresiv către strada Lavrion. În urma acţiunii coordonate a poliţiştilor, autovehiculul a fost interceptat şi oprit în siguranţă pe strada M.I. Dobrogeanu din municipiul Mangalia”, au transmis poliţiştii.
Bărbatul a intrat pe plaja din Saturn în încercarea de a scăpa de polițiști, dar în cele din urmă a fost prins. Ulterior, polițiștii au constatat că acesta nu doar că avea o concentraţie de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar nici nu deținea permis de conducere. El a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge și a fost reţinut pentru 24 de ore.