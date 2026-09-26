Zborurile au fost suspendate sâmbătă pe aeroportul din Catania, Sicilia, după ce activitatea vulcanică a vulcanului Etna și condițiile meteorologice au dus la răspândirea cenușii vulcanice. Aeroportul a anunțat că operațiunile vor fi reluate cel mai devreme duminică, 27 septembrie, la prânz.

Zborurile, suspendate până duminică

Toate operațiunile de sosire și plecare de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate până la ora 12:00, duminică, 27 septembrie, potrivit comunicatului oficial al aeroportului.

Pasagerii sunt rugați să verifice statusul zborului direct la compania aeriană înainte de a se deplasa la aeroport.

„În urma activității vulcanice și a condițiilor meteorologice, operațiunile de zbor, atât sosirile, cât și plecările, pe Aeroportul Fontanarossa au fost suspendate până la ora 12:00 mâine, duminică, 27 septembrie. Pasagerii sunt rugați să verifice statusul zborului la compania aeriană înainte de a se deplasa la aeroport. Vor fi furnizate noi informații”, se arată în comunicatul aeroportului.

Etna, o problemă frecventă pentru traficul aerian

Etna, cel mai înalt și unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, provoacă frecvent perturbări ale traficului aerian din Catania.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, vulcanul a avut patru episoade eruptive distincte în această vară, între iulie și august, iar activitatea a continuat și în septembrie, când au fost emise mai multe alerte pentru aviație.