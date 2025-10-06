Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze în cazul în care legea privind pensiile speciale ale magistraților va pica la Curtea Constituțională a României (CCR).

Grindeanu a fost întrebat dacă premierul Ilie Bolojon ar trebui să se retragă din funcție în cazul în care legea privind pensiile speciale ale magistraților va pica la CCR, având în vedere că însuși Bolojan a spus de mai multe ori public că în acest scenariu ia în calcul retragelea din funcție de premier.

„Până la urmă, e vorba de o politică publică pe care o face Guvernul. Și dacă e să facem paralele, putem să spunem că ar trebui de fiecare dată un Guvern sau un prim-ministru să fie demis (…) dacă pică vreo lege în Parlament care e susținută de Guvern. Nu sunt adeptul lacestor tipuri de abordări. Și nici nu am văzut în ultima vreme că și premierul a lăsat-o mai mare”, a spus Grindeanu.

În cazul în care s-ar ajunge la acest scenariu și ar insista Ilie Bolojan să demisioneze, Grindeanu spune că demisia „e act unilateral. Fiecare decide dacă îți dă sau nu demisia”.

Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, alături de alte sesizări legate de măsurile din sănătate și redresarea resurselor publice.