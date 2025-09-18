Ministrul de Externe a plecat într-o vizită în SUA. Țoiu ar trebui să deschidă negocierile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan. Ce program are

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a început o vizită oficială în SUA, pentru a participa la un summit ONU, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Programul a început la Washington D.C., unde are programate întâlniri cu membri ai Congresului, între care senatorul James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe, şi congresmanul Brian Mast, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe al Camerei Reprezentanţilor.

Prima zi include şi discuţii cu profesionişti români din zona capitalei americane şi cu reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri.

În 19- 20 septembrie, ministrul Ţoiu va fi la Chicago, unde va avea întrevederi cu oficiali americani, va vizita Muzeul Memorial al Holocaustului şi va participa la o masă rotundă la Universitatea Georgetown, precum şi la o reuniune cu Consiliul de Afaceri Americano-Român (AMRO).

Din 22 până pe 29 septembrie, şefa diplomaţiei române va conduce delegaţia României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfăşurat la New York.