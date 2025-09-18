Prima pagină » Știri politice » Ministrul de Externe a plecat într-o vizită în SUA. Țoiu ar trebui să deschidă negocierile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan. Ce program are

Ministrul de Externe a plecat într-o vizită în SUA. Țoiu ar trebui să deschidă negocierile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan. Ce program are

18 sept. 2025, 22:33, Știri politice
Ministrul de Externe a plecat într-o vizită în SUA. Țoiu ar trebui să deschidă negocierile pentru o vizită oficială a președintelui Nicușor Dan. Ce program are

Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, a început o vizită oficială în SUA, pentru a participa la un summit ONU, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Programul a început la Washington D.C., unde are programate întâlniri cu membri ai Congresului, între care senatorul James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe, şi congresmanul Brian Mast, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe al Camerei Reprezentanţilor.

Prima zi include şi discuţii cu profesionişti români din zona capitalei americane şi cu reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri.

În 19- 20 septembrie, ministrul Ţoiu va fi la Chicago, unde va avea întrevederi cu oficiali americani, va vizita Muzeul Memorial al Holocaustului şi va participa la o masă rotundă la Universitatea Georgetown, precum şi la o reuniune cu Consiliul de Afaceri Americano-Român (AMRO).

Din 22 până pe 29 septembrie, şefa diplomaţiei române va conduce delegaţia României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfăşurat la New York.

În intervenţia sa din 29 septembrie, Oana Ţoiu va prezenta priorităţile României, printre care sprijinul pentru multilateralism, respectarea dreptului internaţional, dezvoltarea durabilă şi apărarea drepturilor omului.

Pe agenda discursului şi a întâlnirilor bilaterale se află situaţia de securitate europeană, războiul din Ucraina, eforturile de pace în Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Republica Moldova în faţa propagandei ruse, precum şi reforma ONU.

Ministrul va participa, de asemenea, la numeroase evenimente conexe, inclusiv ceremonia de marcarea a 80 de ani de la crearea ONU, reuniuni dedicate soluţiei celor două state pentru conflictul israeliano-palestinian, Summitul Platformei Internaţionale Crimeea şi întâlniri ministeriale europene.

Vizita include şi întrevederi cu oficiali ONU, lideri politici şi membri ai comunităţii româneşti din SUA, precum şi participări la dezbateri academice la universităţi de prestigiu, precum Princeton şi Georgetown.

Mediafax
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Digi24
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Mediafax
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
"Asta ar însemna ruşii pe Prut". Avertismentul fostului premier moldovean, înainte de alegeri
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Evz.ro
WhatsApp, arma escrocilor: Cum vă fură bani „prietenii” de încredere
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ce însemna Luna pentru oamenii din Evul Mediu?
EMISIUNI Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF „Marius Tucă Show” – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
VIDEO Trump evocă relațiile speciale cu Marea Britanie /Liderul SUA este nemulțumit de continuarea războiului din Ucraina: „PUTIN m-a dezamăgit”
21:58
Trump evocă relațiile speciale cu Marea Britanie /Liderul SUA este nemulțumit de continuarea războiului din Ucraina: „PUTIN m-a dezamăgit”
VIDEO Bundestagul a aprobat BUGETUL Germaniei /Cele mai multe fonduri sunt alocate asistenței sociale și apărării
21:55
Bundestagul a aprobat BUGETUL Germaniei /Cele mai multe fonduri sunt alocate asistenței sociale și apărării
ACTUALITATE Ilie Bolojan, pe picior de PLECARE? „Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români. Nu este comod să lucrezi cu patru partide”
21:03
Ilie Bolojan, pe picior de PLECARE? „Trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români. Nu este comod să lucrezi cu patru partide”
VIDEO Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea”
20:56
Trump îi recomandă premierului britanic să recurgă la ARMATĂ pentru a opri imigranții /„Este o sarcină foarte grea”
ACTUALITATE Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ”
20:51
Ilie Bolojan, întrebat despre ieșirea PSD din Coaliție: „Fiecare ia decizia pe care o consideră de CUVIINȚĂ”