Prima pagină » Știri politice » Ministrul de Externe, în vizită la Chicago pentru pregătirea VIZITEI dintre Nicuşor Dan și Donald Trump. Oana Țoiu: „Posibil în prima parte din 2026”

Ministrul de Externe, în vizită la Chicago pentru pregătirea VIZITEI dintre Nicuşor Dan și Donald Trump. Oana Țoiu: „Posibil în prima parte din 2026”

Denis Andrei
18 aug. 2025, 09:47, Știri politice
Ministrul de Externe, în vizită la Chicago pentru pregătirea VIZITEI dintre Nicuşor Dan și Donald Trump. Oana Țoiu: „Posibil în prima parte din 2026”
Foto: Facebook

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va fi pe 20 septembrie la Chicago, pentru întâlniri cu comunitatea românilor din diaspora și antreprenori, și pentru a pregăti vizita între președintele Nicuşor Dan și Donald Trump, care ar putea avea loc în primul trimestru din 2026.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că pe 20 septembrie va fi prezentă la Chicago, în Statele Unite, pentru a participa la întâlniri cu comunitatea românilor din diaspora și cu antreprenorii locali.

„În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlneşte Comunitatea Românilor din Diaspora şi antreprenorii de acolo, şi le mulţumesc mult pentru invitaţie”, a declarat ministrul pentru TVR INFO.

Când ar putea avea loc întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump

În ceea ce privește calendarul vizitei, Oana Ţoiu a precizat că agenda cuprinde trei obiective principale: participarea României la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, întâlnirea cu comunitățile de români din New York și Chicago și pregătirea vizitei ulterioare între președintele Nicuşor Dan și președintele Donald Trump.

„Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a adăugat Oana Ţoiu, confirmând astfel planurile pentru întâlnirea la nivel înalt dintre România și SUA.

Dan și Trump și-au dat mâna la summitul NATO

Donald Trump și Nicușor Dan și-au dat mâna oficial la summitul NATO de la Haga din luna iunie 2025.

„Am avut marea onoare să mă salut cu președintele Donald Trump. Parteneriatul nostru strategic are un potențial uriaș de dezvoltare. România va continua să fie un aliat puternic și de nădejde”, a spus Nicușor Dan într-o postare publicată pe X, în care a publicat și o fotografie de la întrevederea cu Trump.

Citește și

POLITICĂ Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete
09:59
Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan: Să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete
POLITICĂ Mihai Fifor îl vede pe Bolojan ca pe un „ROBIN HOOD neaoș românesc”: „Reforma nu înseamnă să tai de la săraci pentru a da la privilegiați”
09:15
Mihai Fifor îl vede pe Bolojan ca pe un „ROBIN HOOD neaoș românesc”: „Reforma nu înseamnă să tai de la săraci pentru a da la privilegiați”
POLITICĂ Călin Georgescu, IJP Ilfov: „Cred că viața politică, în România, este o minciună, un fariseism și o trădare. Eu vă spun: nu mai trăiți în minciună!”
09:06
Călin Georgescu, IJP Ilfov: „Cred că viața politică, în România, este o minciună, un fariseism și o trădare. Eu vă spun: nu mai trăiți în minciună!”
POLITICĂ Partidul PNL, sufocat de datorii, dă în judecată AEP pentru 14.000.000 de lei: „Partidul nu are bani, iar Bolojan trage de timp cu acest proces”
08:14
Partidul PNL, sufocat de datorii, dă în judecată AEP pentru 14.000.000 de lei: „Partidul nu are bani, iar Bolojan trage de timp cu acest proces”
POLITICĂ ȘEDINȚĂ la Partidul Social Democrat. Setul de propuneri pentru amendarea proiectului de OUG privind blocarea investițiilor, printre temele de discuție
08:00
ȘEDINȚĂ la Partidul Social Democrat. Setul de propuneri pentru amendarea proiectului de OUG privind blocarea investițiilor, printre temele de discuție
EXTERNE Volodimir ZELENSKI și liderii europeni se întâlnesc cu Donald Trump, la Washington. Cu ce neclarități merge președintele Ucrainei la Casa Albă
07:30
Volodimir ZELENSKI și liderii europeni se întâlnesc cu Donald Trump, la Washington. Cu ce neclarități merge președintele Ucrainei la Casa Albă
Mediafax
Horoscop 18 august 2025. Racii își găsesc liniștea, iar restul zodiilor primesc surprize astrale astăzi
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump. Urmează întâlnirea cu Zelenski
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Antena 3
Un pensionar de 75 de ani i-a cerut soției divorțul după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială, pe internet
Digi24
Condițiile în care, spune Trump, Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Greşelile comise de cele patru victime care au plătit tribut mării. S-au stins sub ochii celor dragi
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Ultima oră! Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
Doliu în televiziune. A murit actorul care a încântat generații de tineri. Drum lin, maestre!
Evz.ro
Omul din umbră al lui James Bond a murit. A avut o carieră impresionantă
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Întrebarea care a aprins fitilul! Ce a putut să spună Veronica despre gurile rele care continuă să o atace: „Nu le-am căutat eu niciodată”. Kira a sărit ca arsă: „Ai venit la început la mine în cameră!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
O descoperire genetică ar putea explica unicitatea creierului uman
EXTERNE Japonia se opune semnării unui acord între Ucraina și Rusia, care ar compromite integritatea TERITORIALĂ/ „Implicarea SUA rămâne extrem de importantă”
10:11
Japonia se opune semnării unui acord între Ucraina și Rusia, care ar compromite integritatea TERITORIALĂ/ „Implicarea SUA rămâne extrem de importantă”
EXTERNE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 682. Proteste masive în tot Israelul. Demonstranții cer încetarea războiului din Gaza
10:04
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 682. Proteste masive în tot Israelul. Demonstranții cer încetarea războiului din Gaza
ACTUALITATE Cât a ajuns să coste un burger, o shaorma sau o clătită cu gem în Vama Veche, în august 2025. Cât plătește un turist pentru o simplă cafea
09:39
Cât a ajuns să coste un burger, o shaorma sau o clătită cu gem în Vama Veche, în august 2025. Cât plătește un turist pentru o simplă cafea
SPORT Elvir Koljic, eroul Rapidului după „dubla” din meciul cu FCSB. „Singura soluție a fost să dau cu călcâiul”
09:34
Elvir Koljic, eroul Rapidului după „dubla” din meciul cu FCSB. „Singura soluție a fost să dau cu călcâiul”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1272. Luptele continuă, în pofida discuțiilor privind pacea. Două orașe, luate cu asalt de ruși
09:33
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1272. Luptele continuă, în pofida discuțiilor privind pacea. Două orașe, luate cu asalt de ruși
EXTERNE Gruparea Hamas RESPINGE planul Israelului de relocare a cetățenilor din Gaza
09:30
Gruparea Hamas RESPINGE planul Israelului de relocare a cetățenilor din Gaza