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Ministrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”

Ministrul de Interne laudă comportamentul protestatarilor de la manifestația pentru Călin Georgescu: ”Au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație”
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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis un mesaj după manifestația organizată sâmbătă în Capitală, în sprijinul lui Călin Georgescu, la care au participat peste 10.000 de oameni. Oficialul a apreciat comportamentul protestatarilor și a anunțat că manifestația s-a încheiat fără incidente care să afecteze ordinea publică sau siguranța cetățenilor.

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, reacție după protestul AUR pentru Călin Georgescu

Ministrul a făcut referire și la mesajele de îndemn la violență apărute în mediul online înaintea protestului, subliniind că participanții au ales să își exprime nemulțumirile în mod pașnic.

„Astăzi, românii au dat o lecție de civilizație și de respect pentru democrație.

În ciuda îndemnurilor la violență răspândite în mediul online, oamenii au ales să se comporte cu calm și responsabilitate. Manifestația din București s-a încheiat fără incidente care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică”, a transmis Marian Neacșu.

Acesta le-a mulțumit atât celor care au participat la protest, cât și cetățenilor care au respectat dreptul celorlalți de a manifesta. De asemenea, ministrul a apreciat activitatea angajaților Ministerului Afacerilor Interne mobilizați în teren.

„Este un merit pe care îl împărțim cu toții. Cei care au participat la protest și și-au exprimat nemulțumirile în mod pașnic. Cetățenii care, fără să participe, au înțeles și au respectat dreptul celorlalți de a protesta. Colegii din Ministerul Afacerilor Interne, care au fost în teren și și-au îndeplinit misiunea cu profesionalism, echilibru și respect față de oameni”, a mai scris ministrul.

Neacșu a vorbit și despre obiectivul de a consolida încrederea populației în Ministerul Afacerilor Interne, prin dialog și respect față de cetățeni.

„Am spus, de la începutul mandatului, că îmi doresc să consolidăm încrederea oamenilor în Ministerul Afacerilor Interne. Această încredere se câștigă prin ceea ce facem, prin dialog și prin felul în care ne raportăm la fiecare cetățean. Ziua de astăzi ne arată că putem construi împreună această relație”, a transmis acesta.

La final, ministrul a precizat că structurile MAI rămân mobilizate pentru siguranța cetățenilor și pentru menținerea ordinii publice pe parcursul weekendului.

„Rămânem în teren, la datorie, alături de oameni. Pentru ca fiecare să se poată întoarce în siguranță acasă și să se bucure, în liniște, de acest sfârșit de săptămână”, a încheiat Marian Neacșu.

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