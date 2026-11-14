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Avocatul Marius Harosa, unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, decorat post-mortem de Nicușor Dan

Avocatul Marius Harosa, unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, decorat post-mortem de Nicușor Dan
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Avocatul Marius Harosa, unul dintre juriștii care au contribuit la victoria României în dosarul Roșia Montană, a fost decorat post-mortem de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Acesta a reprezentat pro bono, timp de peste 20 de ani, organizațiile implicate în lupta pentru protejarea zonei. Marius Harosa a murit pe 10 noiembrie 2026, la vârsta de 52 de ani.

Președintele Nicușor Dan a anunțat distincția printr-un mesaj în care a vorbit despre activitatea avocatului Marius Harosa și despre contribuția sa la apărarea patrimoniului național și a intereselor strategice ale României.

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„Plecarea dintre noi a lui Marius Harosa este o pierdere uriașă. Ni-l vom aminti mereu ca un luminos reper spiritual de verticalitate, de tenacitate pentru găsirea dreptății, de generozitate, modestie și discreție”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a amintit că Marius Harosa a avut o contribuție importantă la câștigarea unor litigii în cauze majore pentru statul român, cele mai semnificative fiind legate de mișcarea civică Roșia Montană.

„Ca jurist remarcabil, contribuția sa a fost covârșitoare în câștigarea unor litigii în cauze majore pentru statul român, cele mai semnificative dintre ele ținând de mișcarea civică Roșia Montană, una din cele mai importante manifestări civice în România după 1989”, a transmis Nicușor Dan.

Pentru activitatea sa, Nicușor Dan i-a conferit post-mortem Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

„Astfel, în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru promovarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, pentru implicarea civică în protejarea patrimoniului național și a intereselor strategice ale României, l-am decorat post mortem pe Marius Harosa cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Gândurile mele sunt alături de familia îndoliată! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai transmis șeful statului.

Avocatul Marius Harosa, originar din Năsăud

Marius Harosa era originar din Năsăud, unde s-a născut la 18 octombrie 1974. Primarul orașului, Dorin Vlașin, a anunțat că administrația locală îi va acorda post-mortem titlul de „Cetățean de onoare al orașului Năsăud”.

Liviu-Marius Harosa și-a dedicat activitatea avocaturii, învățământului juridic superior și cercetării științifice. A fost conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a contribuit la formarea mai multor generații de juriști.

De-a lungul carierei, a fost membru al Consiliului Baroului Cluj și s-a implicat în pregătirea profesională a avocaților. A făcut parte din Consiliul Științific și a condus Departamentul de pregătire continuă al INPPA, Centrul Teritorial Cluj-Napoca.

Activitatea sa profesională s-a remarcat și prin implicarea în cauze de interes public, prin demersuri juridice dedicate protejării patrimoniului natural și cultural.

Prin dispariția sa, avocatura românească și mediul academic pierd un profesionist respectat, un coleg apreciat și un dascăl dedicat. Comunitatea din Năsăud pierde, la rândul său, un om apropiat de orașul natal.

„Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis primarul Dorin Vlașin.

Nicușor Dan, mesaj după soluția definitivă în dosarul Roșia Montană

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat sâmbătă decizia finală prin care România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Hotărârea închide ultima cale extraordinară de atac și scutește statul român de plata unor despăgubiri solicitate în valoare de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Luca Niculescu: „Este o victorie importantă pentru România”

Și premierul Luca Niculescu a avut, în această dimineață, un prim mesaj odată cu anunțul victoriei definitive obținute de statul român, în dosarul Roșia Montană, după aproape 11 ani de procese.

Astfel, actual șef al Executivului a anunțat că, din punctul său de vedere, „este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici”.

Victorie definitivă pentru România în dosarul Roșia Montană după 11 ani de procese. Scăpăm de despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari

România a câștigat definitiv arbitrajul internațional Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins integral cererea de anulare formulată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. Decizia din 13 noiembrie 2026 menține hotărârea prin care au fost respinse despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate statului român și epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID.

Sursa foto: Facebook

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