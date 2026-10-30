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Dominic Fritz face bilanțul primelor 10 zile cu PSD la guvernare. „N-au rezolvat urgențele țării, dar nici n-au stat degeaba”

Dominic Fritz face bilanțul primelor 10 zile cu PSD la guvernare. „N-au rezolvat urgențele țării, dar nici n-au stat degeaba”
Fritz face bilanțul primelor 10 zile cu PSD la guvernare
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Scos de la guvernare, partidul USR este acum cu ochii pe activitatea social-democraților, care le-au luat locul în Guvernul României. Dominic Fritz face bilanțul primelor 10 zile cu PSD la Palatul Victoria și arată cu ce s-au ocupat adversarii săi în această perioadă.

„10 zile cu PSD înapoi la butoane”, își începe liderul USR mesajul. Într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz dă de înțeles că PSD are grijă să-și mulțumească activul de partid în loc să se ocupe de „urgențele țării”.

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„PSD a adus 6 noi secretari de stat”

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Guvernul PSD a adus 6 noi secretari de stat și un cabinet întreg pentru vicele Neacșu.

A anulat demiterea directorului de la Apele Române, care a stat 4 luni în concediu medical fix când Diana Buzoianu încerca să-l schimbe, în plin scandal al balastierelor ilegale. Acum, aceiași oameni se plâng că nu pot pune în aplicare radarul balastierelor, instrumentul care ar trebui să stopeze exploatările ilegale.

Tot guvernul PSD a anulat ordinul de ministru a lui Radu Miruță care impunea mai multă disciplină în organizarea lucrărilor ce duc la închiderea de drumuri, căi ferate sau aeroporturi.

Iar la ANRE, au venit prime și sporuri de 3,5 milioane de euro.

N-au rezolvat urgențele țării – așa cum ne-au amenințat -, dar, iată, nici n-au stat degeaba”, punctează Dominic Fritz.

Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA

Până să contabilizeze cele „10 zile cu PSD înapoi la butoane”, Dominic Fritz ar putea încerca să rezolve problemele din interiorul partidului pe care încă îl mai conduce. Bunăoară, cum este cazul primarului din Corbeanca, denunțat la DNA de cinci consilieri locali, care îl acuză pe Ștefan Apăteanu că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei.

După ce primarul de la USR a ridicat o structură metalică pentru panouri fotovoltaice – și a fost acuzat că a construit-o ilegal, iar Gândul a prezentat informații în premieră -, o altă situație controversată a apărut. De data aceasta, în centrul atenției se află colectarea și transportul deșeurilor municipale în Corbeanca. Miza ar fi două viitoare contracte temporare în regim de urgență, pentru 2 loturi, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Să mai spunem că în scenariu apar și un centru medical pus garanție, o datorie de 9.515.553 lei către firma care a colectat deșeurile, dar și o plângere la DNA depusă de 5 consilieri locali.

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