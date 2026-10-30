Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, arată că raportul Ministerului Finanțelor combate „Dezinformarea și minciuna celor 90% absorbție din PNRR, prezentate de Bolojan”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis vineri, într-o postare pe Facebook, că raportul oficial al Ministerului Finanțelor pentru semestrul I 2026 arată o realitate „care combate minciunile lui Bolojan și Pîslaru privind 90% absorbție din granturile PNRR”.
„Dezinformarea și minciuna celor 90% absorbție prezentate de Bolojan!
Ilie Bolojan a anunțat că România «a reușit» o absorbție de peste 90% din granturile PNRR. Dragoș Pîslaru a garantat depășirea acestui procent. Numai că raportul oficial al Ministerului Finanțelor pentru semestrul I 2026 arată o realitate care combate minciunile celor doi”, a scris vineri Adrian Câciu, pe contul său de Facebook.
Potrivit fostului ministru al Finanțelor, 64,2% din cheltuielile programate pentru primul semestru din componenta de granturi din PNRR „nu au fost decontate”. Câciu denunță un grad de realizare de „doar 35,8%”.
„PNRR – COMPONENTA DE GRANTURI
64,2% din cheltuielile programate pentru primul semestru NU AU FOST DECONTATE!Grad de realizare: doar 35,8%.”, se arată în postarea fostului ministru.
În ceea ce privește totalul fondurilor europene nerambursabile, inclusiv PNRR, Câciu susține că 54,4% din cheltuielile programate „nu au fost decontate”, iar „54,5% din veniturile bugetare programate nu au fost realizate”.
„54,4% din cheltuielile programate nu au fost decontate.
54,5% din veniturile bugetare programate nu au fost realizate.
Toate aceste procente se raportează la programul primului semestru din 2026”, mai scrie Câciu în postare.
„Toate aceste procente se raportează la programul primului semestru din 2026”, adaugă el.
Deputatul PSD afirmă că, „la pagina 52, Ministerul Finanțelor recunoaște că principala cauză a nerealizării veniturilor bugetare programate a fost evoluția insuficientă a fondurilor europene, inclusiv PNRR”.
„La pagina 53 avertizează că absorbția fondurilor nerambursabile este sub nivelul programat și solicită accelerarea implementării proiectelor”, continuă Câciu.
„Ni s-a explicat că deficitul bugetar redus din primul semestru reflectă și investițiile susținute din fonduri europene. Este adevărat că investițiile publice totale au crescut. Dar este la fel de adevărat că aproape două treimi din cheltuielile programate pentru granturile PNRR nu au fost decontate”, se mai arată în postarea acestuia.
„Un deficit bugetar mai mic nu poate fi prezentat automat drept dovada unei performanțe investiționale”
Totodată, Câciu susține că „un deficit bugetar mai mic, obținut inclusiv în condițiile neefectuării unor cheltuieli programate, nu poate fi prezentat automat drept dovada unei performanțe investiționale”.