Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, arată că raportul Ministerului Finanțelor combate „Dezinformarea și minciuna celor 90% absorbție din PNRR, prezentate de Bolojan”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis vineri, într-o postare pe Facebook, că raportul oficial al Ministerului Finanțelor pentru semestrul I 2026 arată o realitate „care combate minciunile lui Bolojan și Pîslaru privind 90% absorbție din granturile PNRR”.

„Dezinformarea și minciuna celor 90% absorbție prezentate de Bolojan! Ilie Bolojan a anunțat că România «a reușit» o absorbție de peste 90% din granturile PNRR. Dragoș Pîslaru a garantat depășirea acestui procent. Numai că raportul oficial al Ministerului Finanțelor pentru semestrul I 2026 arată o realitate care combate minciunile celor doi”, a scris vineri Adrian Câciu, pe contul său de Facebook.

„64,2% din cheltuielile programate pentru primul semestru nu au fost decontate”

Potrivit fostului ministru al Finanțelor, 64,2% din cheltuielile programate pentru primul semestru din componenta de granturi din PNRR „nu au fost decontate”. Câciu denunță un grad de realizare de „doar 35,8%”.

„PNRR – COMPONENTA DE GRANTURI

64,2% din cheltuielile programate pentru primul semestru NU AU FOST DECONTATE! Grad de realizare: doar 35,8%.”, se arată în postarea fostului ministru.

„54,5% din veniturile bugetare programate nu au fost realizate”

În ceea ce privește totalul fondurilor europene nerambursabile, inclusiv PNRR, Câciu susține că 54,4% din cheltuielile programate „nu au fost decontate”, iar „54,5% din veniturile bugetare programate nu au fost realizate”. „54,4% din cheltuielile programate nu au fost decontate.

54,5% din veniturile bugetare programate nu au fost realizate.

Toate aceste procente se raportează la programul primului semestru din 2026”, mai scrie Câciu în postare.