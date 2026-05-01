1 Mai, calendarul zilei: Maia Morgenstern împlinește 64 de ani. Moare Ayrton Senna, la 34 de ani. Groenlanda devine provincie autonomă a Danemarcei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 1 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Maia Morgenstern este o figură emblematică a scenei artistice românești, recunoscută atât pentru forța interpretativă, cât și pentru talentul său remarcabil. S-a născut pe 1 mai 1962, în București, şi provine dintr-o familie de origine evreiască, aspect care i-a influențat parcursul artistic și implicarea în proiecte culturale legate de identitate. Cariera sa include numeroase roluri memorabile pe scena teatrelor românești, în special la Teatrul Evreiesc de Stat, unde a fost și director. A jucat în filme românești importante, precum Balanța, regizat de Lucian Pintilie, rol care i-a adus recunoaștere internațională. Totuși, consacrarea globală a venit odată cu interpretarea Fecioarei Maria în The Passion of the Christ, unde a oferit o prestație intensă și emoționantă sub regia lui Mel Gibson. A fost distinsă cu numeroase premii pentru interpretările sale, fiind apreciată pentru dedicarea sa față de artă, dar și pentru implicarea civică și culturală. Maia Morgenstern rămâne un reper al teatrului și filmului românesc, fiind considerată una dintre cele mai valoroase actrițe ale generației sale.

Ayrton Senna a fost unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formula 1, renumit pentru talentul său excepțional, determinarea și stilul de pilotaj spectaculos. S-a născut pe 21 martie 1960, în São Paulo, Brazilia, și a devenit rapid o legendă a sporturilor cu motor. Senna a câștigat trei titluri mondiale (1988, 1990 și 1991), concurând pentru echipe importante precum McLaren, unde a avut o rivalitate celebră cu Alain Prost. Era cunoscut mai ales pentru performanțele sale extraordinare pe ploaie și pentru abilitatea de a obține pole position-uri decisive. Cariera sa a fost curmată tragic pe 1 mai 1994, în timpul Marelui Premiu al statului San Marino din 1994, când a suferit un accident fatal. Moartea sa a avut un impact profund asupra lumii sportului, determinând îmbunătățiri majore în siguranța din Formula 1. După decesul său, a fost creat Instituto Ayrton Senna, organizaţie care sprijină educația copiilor din Brazilia și continuă să îi ducă mai departe moștenirea. Ayrton Senna rămâne un simbol al pasiunii, disciplinei și curajului în sport.

La 1 mai 1979, Groenlanda a devenit provincie autonomă în cadrul Regatului Danemarcei. Printr-un referendum organizat în anul precedent, majoritatea populației a susținut ideea de autoguvernare, dorind un control mai mare asupra propriilor afaceri interne. Odată cu intrarea în vigoare a statutului de autonomie, Groenlanda a obținut competențe extinse în domenii precum educația, sănătatea, pescuitul și cultura, în timp ce Danemarca a continuat să gestioneze politica externă, apărarea și moneda. Acest moment a marcat o etapă esențială în afirmarea identității naționale groenlandeze și în consolidarea instituțiilor locale. Autonomia din 1979 a deschis calea către dezvoltări ulterioare, inclusiv extinderea drepturilor de autoguvernare în anii următori, reflectând dorința populației de a-și decide propriul viitor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1920: Nicolae Simatoc 🇷🇴⚽️ primul român care a jucat la FC Barcelona și la Internazionale Milano. A mai evoluat la cvadrupla campioană a 🇷🇴 Ripensia Timișoara și la Carmen București. A decedat în Australia, la Sydney

🎂1923: Ion Popescu-Gopo 🇷🇴✏️ creatorul a nenumărate filme de desen animat în care personajul principal era „omulețul lui Gopo”, o creație proprie care l-a făcut celebru și i-a câștigat câteva premii naționale și internaționale, actor, editor de film, scenarist și regizor de film

🎂1927: Laura Hidalgo 🇦🇷🎬 actriță argentiniană de origine 🇷🇴

🎂1949: Gheorghe Mencinicopschi 🇷🇴⚗️, biolog, biochimist

🎂1962: Maia Morgenstern 🇷🇴🎬

🎂1967: Ioan Botiș 🇷🇴🗣

🎂1968: Oliver Bierhoff⚽️🇩🇪 a marcat primul gol de aur din istoria competițiilor de fotbal internaționale majore, în finala Campionatului European de Fotbal 1996

🎂1969: Wes Anderson🎥🇺🇸

🎂1972: Marius-Constantin Budăi 🇷🇴🗣

🎂1992: Madeline Brewer 🇺🇸🎬 Orange Is the New Black (2013 – 2019), Hemlock Grove (2013 – 2015), The Handmaid’s Tale (2017 – 2025), Cam (2018), Shining Girls (2022),

🎂2004: Charli D’amelio🤳, influencer 🇺🇸

Decese 🕯

🕯️1945: Joseph Goebbels 🇩🇪🗣 Magda Goebbels

🕯️1949: Gheorghe Petrașcu 🇷🇴🎨 fondator al unui curent artistic caracterizat printr-un colorit grav, concentrat și prin forța de evocare a obiectelor și priveliștilor, prinse în mediul lor imediat

🕯️1994: Ayrton Senna 🇧🇷 🏎 accident produs în timpul Marelui Premiu al statului San Marino 🏁

🕯️2000: Steve Reeves 🇺🇸💪 culturist profesionist, actor și filantrop

Evenimente📋

📋🛠 Ziua Internaţională a Muncii

Calendar 🗒

🗒1359: Recunoașterea Mitropoliei Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, de către Patriarhia din Constantinopol

🗒1581: Sigismund Bathory este ales principe al Transilvaniei

🗒1707: Anglia s-a unit cu Scoția, sub numele de Regatul Marii Britanii

🗒1786: Premiera operei „Nunta lui Figaro”, de W. A. Mozart, la Burgtheater, Viena

🗒1821: Turcii pătrund în Moldova și Țara Românească, pentru a înăbuși revoluția condusă de Tudor Vladimirescu

🗒1831: Se înființează, la București, Arhivele Statului din Țara Românească

🗒1865: Intră în vigoare Codul Penal

🗒1899: Bayer introduce aspirina în Germania

🗒1919: Guvernele sovietic și ucrainean au adresat guvernului român două ultimatumuri prin care îi cereau să părăsească în 24 de ore Basarabia și Bucovina

🗒1941: Filmul lui Orson Welles „Cetățeanul Kane” are premiera la New York

🗒1956: A fost înființat Institutul de Arheologie din București

🗒1967: Elvis Presley se căsătorește cu Priscilla Beaulieu

🗒1979: Groenlanda devine provincie autonomă a Danemarcei

🗒1992: Intră în vigoare Documentul de la Viena, adoptat prin consens, la 5 martie 1992, de 48 de state ale CSCE

🗒1995: Armata croată a înlăturat forțele sârbe din regiunea auto-proclamată Republica Sârbă Krajina

🗒1997:Tony Blair (laburist) este învestit oficial de către regina Elisabeta a II-a cu formarea guvernului

🗒2002: A început să funcționeze Garda de Mediu

🗒2002: La Salonul Internațional al Invențiilor și Produselor Noi de la Geneva România a câștigat 67 de medalii (din care 15 de aur), ceea ce a clasat-o pe primul loc între cele 44 de țări

🗒2003: A intrat în vigoare noul Cod Poștal din România

🗒2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria aderă la UE

30 Aprilie, calendarul zilei: Gal Gadot împlinește 41 de ani, Ana de Armas 38. Kirsten Dunst face 44 de ani

29 Aprilie, calendarul zilei: Daniel Day-Lewis împlinește 69 de ani, Michelle Pfeiffer 68. Andre Agassi face 56 de ani

28 Aprilie, calendarul zilei: Jessica Alba împlinește 45 de ani. Un american devine primul om care pleacă în spațiu ca turist