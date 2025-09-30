Ministrul Pîslaru se laudă că le-a pus pe card 125 de lei românilor nevoiași: „Am promis, am livrat” / Românii l-au taxat în comentarii

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România. Într-o postare cu iz electoral, ministrul a ținut să mulțumească întregului minister pentru efortul depus. Nicăieri în toată postarea kilometrică nu a spus nimic despre cuantumul ajutorului care a fost livrat acum pe carduri – 125 de lei.

„Am promis, am livrat – am încărcat cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara. Sunt bani pentru alimente și mese calde, meniți să-i ajute pe cei aflați în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizație socială; copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune”, a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, Dragoș Pîslaru.

Discurs de Oscar pe Facebook: „Le mulțumesc colegilor mei”

Fără să sufle o vorbă despre valoarea ajutorului, ministrul a continuat să-și laude performanța pentru care a ținut să mulțumească tuturor celor „fără de care acest sprijin nu ar fi fost posibil anul acesta.” Dragoș Pîslaru a enumerat 26 de nume, angajați ai ministerului, cărora „dorește să le recunoască meritele.”

„Nu e cam lungă lista aia pentru 125 de lei?”

Printre comentarii, s-au strecurat și români care i-au amintit ministrului că a uitat să spună care este valoarea reală a ajutorului cu care ministrul se împăunează, alături de întreaga sa echipă.

Ministrul a ținut să-i dea peste nas comentatorului, susținând că lista de mulțumiri ar fi trebuit să fie mai lungă, întrucât efortul bugetar a fost uriaș. Chiar și pentru 125 de lei de persoană.

A doua tranșă, până la sfârșitul anului

Suma de 125 de lei reprezintă prima tranșă din ajutorul „Sprijin pentru România”. Dragoș Pîslaru și-a luat angajamentul că va achita a doua tranșă până la sfârșitul anului. Așteptăm cu interes postarea în care ministrul se laudă și pentru a doua tranșă de 125 de lei.

Ministrul recunoaște că suma e modică: „La anul schimbăm abordarea”

„Aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din țara noastră: avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material.

De aceea, așa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate — asistență socială, educație, sănătate, consiliere, locuri de muncă.

(…) Este un pas important spre o Românie în care oamenii vulnerabili nu se vor mai simți abandonați sau amăgiți, ci sprijiniți cu adevărat pentru a trăi o viață demnă și independentă.”

