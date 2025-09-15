Prima pagină » Actualitate » În sfârșit, o măsură anti-sărăcie a Guvernului Bolojan. Persoanele defavorizate vor primi 0,68 de lei pe zi. Banii se vor da în două tranșe

15 sept. 2025, 12:59, Actualitate
Ultima ședință de Guvern marchează o premieră printre măsurile de austeritate. Cunoscut ca un premier care taie, iată că Ilie Bolojan are în program și măsuri de ajutorare a persoanelor nevoiașe. Printr-o ordonanță de urgență, executivul a anunțat că peste un milion de români vor beneficia, în continuare, de tichetele sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 de lei. Bani care se dau în două tranșe a câte 125 de lei.

0,68 bani pe zi. O treime de covrig

Măsura face parte din programul „Sprijin pentru România”, care a fost implementat în 2022. În acest an, situația programului a fost incertă, întrucât Ilie Bolojan a căutat să taie cât mai mult din „sinecurile” de la bugetul de stat. Din fericire, guvernul a anunțat deblocarea programului printr-o ordonanță de urgență. Astfel, numărul total de beneficiari estimat este 1.352.780 de persoane, iar efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri este de 372 milioane lei, bani asigurați din bugetul de stat, dar și din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Cine primește 250 de lei ajutor de la stat

Potrivit documentului, beneficiază de acest sprijin următoarele persoane:

  • pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială;
  • copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani).

De asemenea, Guvernul a decis să majoreze bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 de elevi în anul școlar 2024–2025.

Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 de lei/elev, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile.

