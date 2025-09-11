Peste un milion de persoane defavorizate, aflate în situații de vulnerabilitate, vor beneficia în continuare de tichete sociale, anunță autoritățile.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru (foto), a anunțat joi deblocarea programului „Sprijin pentru România”, dedicat ajutorării celor mai vulnerabile categorii sociale.

Tichete sociale pentru produse alimentare de 250 de lei, până la finalul anului

Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi 11 septembrie și anunțată de ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene.

Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an. De menționat că acordarea se va face în două tranșe a câte 125 lei.

Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este de 1.352.780 de persoane, efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri fiind de 372 milioane lei.

Categoriile sociale care beneficiază de ajutorul de stat

În aceeași intervenție, ministrul a prezentat punctual categoriile care vor beneficia de bani de la stat, după cum urmează:

pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială

copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei

familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani).

De menționat că finanțarea provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Se majorează ajutorul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar

Prin același act normativ, Guvernul majorează bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 de elevi în anul școlar 2024–2025. Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile.

