Peste un milion de persoane defavorizate, aflate în situații de vulnerabilitate, vor beneficia în continuare de tichete sociale, anunță autoritățile.
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru (foto), a anunțat joi deblocarea programului „Sprijin pentru România”, dedicat ajutorării celor mai vulnerabile categorii sociale.
Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi 11 septembrie și anunțată de ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene.
Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an. De menționat că acordarea se va face în două tranșe a câte 125 lei.
Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este de 1.352.780 de persoane, efortul bugetar pentru alimentarea acestor carduri fiind de 372 milioane lei.
În aceeași intervenție, ministrul a prezentat punctual categoriile care vor beneficia de bani de la stat, după cum urmează:
De menționat că finanțarea provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.
Prin același act normativ, Guvernul majorează bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), în contextul în care numărul beneficiarilor a crescut semnificativ, depășind 674.000 de elevi în anul școlar 2024–2025. Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de tichete sociale, finanțate din fonduri externe nerambursabile.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT