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Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Prima Doamnă a Cehiei, Eva Pavlová. Partenera lui Nicușor Dan a vizitat ONG-uri pentru combaterea adicțiilor în rândul tinerilor

Ruxandra Radulescu
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Prima Doamnă a Cehiei, Eva Pavlová. Partenera lui Nicușor Dan a vizitat ONG-uri pentru combaterea adicțiilor în rândul tinerilor
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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vizitat mai multe ONG-uri din Cehia care se ocupă de prevenirea și combaterea adicțiilor în rândul copiilor și tinerilor, a transmis Administrația Prezidențială.

Cuplul prezindețial s-a aflat într-o vizită oficială în Cehia, unde Mirabela Grădinaru a avut și o întâlnire bilaterală cu Prima Doamnă a Cehiei, Eva Pavlová.

„Vizita la Praga de astăzi a Primei Doamne a României, Mirabela Grădinaru, a fost și un prilej de a descoperi modele, inițiative și proiecte care funcționează și care pot inspira soluții adaptate realităților din România.

Un moment important al vizitei l-a reprezentat întâlnirea bilaterală cu Prima Doamnă a Republicii Cehe – Eva Pavlová.
Discuția a oferit ocazia unui schimb de idei despre temele și proiectele de interes pentru ambele Prime Doamne, cu accent pe sănătate, sprijinirea copiilor și familiilor, educație, sănătate mintală. Dialogul a evidențiat preocupări comune și importanța unor inițiative care pun oamenii, în special copiii și familiile, în centrul soluțiilor și al politicilor publice.

Discuțiile cu organizații ale societății civile din Republica Cehă și cu reprezentanții comunității românești au pus în prim-plan câteva direcții esențiale: prevenția și sănătatea mintală, educația incluzivă, intervenția timpurie și consolidarea comunităților.

În cadrul întâlnirii cu Nevypusť duši, organizație dedicată promovării sănătății mintale, s-a discutat despre importanța educației și prevenției, despre formarea profesorilor și despre nevoia de a face conversația despre sănătatea mintală o parte firească a vieții de zi cu zi.

Dialogul cu Society for All (SOFA) a adus în atenție experiența cehă în domeniul educației incluzive, al sprijinului psiho-social și al protecției copilului. Parteneriatele dintre organizațiile neguvernamentale și instituțiile publice pot contribui la construirea unor sisteme mai eficiente, centrate pe copil și familie.

Un loc aparte l-a avut întâlnirea cu reprezentanții Bibliotecii Prichindeilor / Romanian Hub, o inițiativă pornită la Praga din dorința de a păstra legătura copiilor români din diaspora cu limba, cultura și comunitatea românească. Dezvoltarea proiectului în mai multe țări europene demonstrează cât de mult poate crește o inițiativă civică atunci când există implicare, voluntariat și o comunitate care se regăsește în jurul ei.

Vizita la Praga a fost, astfel, mai mult decât un schimb de experiență. A fost o ocazie de a identifica idei, practici și parteneriate care pot contribui la proiecte concrete pentru copii, familii și comunități — în țară și în diaspora. Iar întâlnirea bilaterală cu Prima Doamnă a Cehiei a consolidat această perspectivă: aceea că, dincolo de granițe, există teme comune și proiecte care pot crea punți, inspira colaborări și genera soluții cu impact real în societate”, arată sursa citată.

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