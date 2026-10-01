Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea ca PNL și USR să voteze un guvern PSD!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție eșecul Guvernului Siegfried Mureșan în Parlament, unde a obținut 182 de voturi.

„Guvernul presupus al premierului desemnat Siegfried Mureșan a căzut în Parlament la un scor umilitor. A fost un guvern sprijinit de o coaliție de ultim moment, UDMR-PNL-USR. De o săptămână și ceva am semnalat că toate discuțiile despre preparativele pentru învestirea guvernului Siegfried Mureșan alcătuiesc o cacealma sinistră, iresponsabilă, disprețuitoare pentru români deoarece era limpede, chiar de când a fost desemnat, că guvernul nu o să treacă. Inutil să reiau revolta mea, că am pierdut aproape două săptămâni cu un tratru ieftin. De fapt ne-am întors la condiția de imediat după moțiunea de cenzură din 5 mai. Luni se împlinesc 5 luni de când a căzut acest guvern și el continuă să conducă România”, a declarat Ion Cristoiu.