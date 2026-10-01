Ce spune Sorin Grindeanu că a discutat la cina cu ambasadoarea SUA în Grecia: „Când te invită un ambasador, te duci”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat ce a discutat la cina din București, la care a participat alături de ambasadoarea SUA în Grecia. Declarațiile vin după investigația Wall Street Journal și acuzațiile lansate ulterior în spațiul public cu privire la întâlnirea respectivă.

Grindeanu susține că participarea la cină a fost una firească, în condițiile în care invitația a venit din partea unui oficial american. Liderul PSD a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi primit bani de la ambasadorul SUA și a afirmat că discuțiile au vizat, printre altele, Coridorul Vertical de Gaze Naturale.

„Am văzut acea chestiune. M-am uitat de vreo 2-3 ori, nu mi-a venit să cred. Fritz m-a acuzat pe mine că am luat șpagă de la ambasadorul SUA. Oamenii, în momente din acestea delicate, mulți își pierd busola. Fritz e unul dintre ei. Am vorbit mult cu colegii meiși ar însemna să răspund în același mod.

Sigur e argumentat orice aș face, dacă mă duc în instanță pe porcăriile și minciunile pe care le spune, evident cred că aș câștiga, dar ar însemna să le fac jocul.

Eu cred că asta urmăresc cei de la USR, să mențină scandalul fals încât să țină captivă acea bulă pe care o alimentează cu aceste fake-uri.Când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci.

Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți,am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a spus el, pentru Antena 3 CNN.

Grindeanu: „Cina a fost la sfârșitul lunii martie”

Președintele PSD a precizat că întâlnirea a avut loc la sfârșitul lunii martie, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de căderea Guvernului Bolojan, și a respins orice legătură între cină și schimbările politice ulterioare.

„Cina a fost la sfârșitul lunii martie, guvernul Bolojan a picat pe 5 mai, la o lună jumătate după. Doar în mințile celor de la USR se întâmplă lucrurile în forma asta, poate așa sunt obișnuiți.Sunt oameni care știu foarte bine care e rolul lor. Că vorbim de ambasadori SUA sau de alții, își cunosc cadrul în care acționează și nu fac chestiuni de acest tip.

Este un scandalprin care încearcă să își alimenteze această bulă cu fake-uri, eu cred că fac rău României, pentru că partenerul nostru strategic este SUA și în momentul în care atragi într-un scandal un oficial al statului american… aș vrea să nu văd o urmare.

Dacă ai neclarități, încearcă să îl întrebi pe ambasadorul SUA în România dacă sunt lucruri care trebuie clarificate, hai să discutăm instituțional. Chiar aș vrea să nu văd urmări pe tâmpeniile și acuzele unora doar de dragul de a-și hrăni un electorat din ce în ce mai mic”, a subliniat el.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după o investigație publicată de Wall Street Journal, care a vizat inclusiv rolul ambasadoarei SUA în Grecia în promovarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, proiect care include și România.

Potrivit informațiilor prezentate în investigație, ambasadoarea ar fi sugerat că partea americană ar fi fost implicată în demiterea lui Ilie Bolojan.

Sursa video: Antena 3 CNN