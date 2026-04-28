Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, în cadrul unei conferințe la MApN, care sunt companiile românești care se califică pentru programul SAFE (Security Action for Europe). Oficialul a transmis că și-ar fi dorit ca instrumentul să revigoreze toate companiile din indusria românească, dar a subliniat că lucrurile nu se pot face într-un singur pas.

Radu Miruță a anunțat că Cugir și Sadu, Automecanica Mediaș, IAR Brașov, Turbomecanica, Uzina Mecanică București, Șantierul Naval Mangalia 2 Mai și Electromecanica sunt companiile care se califică pentru programul SAFE.

„Referitor la lista companiilor, localizarea medie este de 60% pentru producția în România, incluzând următoarele companii: Cugir și Sadu, pentru arme de asalt, respectiv muniție, Automecanica Mediaș, IAR Brașov, Turbomecanica, Uzina Mecanică București, Șantierul Naval Mangalia 2 Mai, Electromecanica. Mi-aș fi dorit ca acest instrument SAFE să fi revigorat toate companiile din industria națională, însă ceea ce nu a fost făcut în ultimii 30 de ani, nu se poate face într-un singur pas”, a spus Ministrul Apărării.

Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE

Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților s-au întrunit marți, 28 aprilie, la ora 10:00, pentru a aviza programele de înzestrare militară, prin programul SAFE. În cadrul ședinței s-au negociat contracte în valoare 16,6 miliarde de euro, sumă pentru care România s-a îndatorat Uniunii Europene pe 10 ani.

Prin SAFE, statele membre ale Uniunii Europene pot accesa împrumuturi cu dobânzi avantajoase care pot fi achitate în termen de 45 de ani. Mai trebuie precizat că toate produsele trebuie să fie livrate până în anul 2030.

Așa cum arată raportul obținut de Gându l, suma totală de 16,6 miliarde de euro alocate României cuprinde 35 de programe prin hotărârea CSAT 138/2025. Dintre care 21 de programe revin Ministerului Apărării.

România beneficiază prin Instrumentul european SAFE (Security Action for Europe) de o alocare de 16.680.055.394 euro – a doua cea mai mare alocare după Polonia. Suma este distribuită astfel:

4,2 miliarde euro pentru infrastructura duală gestionatä de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele Autosträzii Moldovei: Pașcani—Ungheni și Paşcani—Siret, totalizând 222 km)

9,6 miliarde euro pentru înzestrarea modernă a Armatei Române

2,8 miliarde euro pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe ale Sistemului Național de Apărare.

