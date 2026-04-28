Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, în cadrul unei conferințe la MApN, care sunt companiile românești care se califică pentru programul SAFE (Security Action for Europe). Oficialul a transmis că și-ar fi dorit ca instrumentul să revigoreze toate companiile din indusria românească, dar a subliniat că lucrurile nu se pot face într-un singur pas.
Radu Miruță a anunțat că Cugir și Sadu, Automecanica Mediaș, IAR Brașov, Turbomecanica, Uzina Mecanică București, Șantierul Naval Mangalia 2 Mai și Electromecanica sunt companiile care se califică pentru programul SAFE.
„Referitor la lista companiilor, localizarea medie este de 60% pentru producția în România, incluzând următoarele companii: Cugir și Sadu, pentru arme de asalt, respectiv muniție, Automecanica Mediaș, IAR Brașov, Turbomecanica, Uzina Mecanică București, Șantierul Naval Mangalia 2 Mai, Electromecanica. Mi-aș fi dorit ca acest instrument SAFE să fi revigorat toate companiile din industria națională, însă ceea ce nu a fost făcut în ultimii 30 de ani, nu se poate face într-un singur pas”, a spus Ministrul Apărării.
Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților s-au întrunit marți, 28 aprilie, la ora 10:00, pentru a aviza programele de înzestrare militară, prin programul SAFE. În cadrul ședinței s-au negociat contracte în valoare 16,6 miliarde de euro, sumă pentru care România s-a îndatorat Uniunii Europene pe 10 ani.
România beneficiază prin Instrumentul european SAFE (Security Action for Europe) de o alocare de 16.680.055.394 euro – a doua cea mai mare alocare după Polonia. Suma este distribuită astfel:
