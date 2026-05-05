Miruță: USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori
Radu Miruță, deja ministrul interimar USR al Apărării și Transporturilor, declară că partidul său va propune Partidului National Liberal un acord politic. Acesta prevede pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori cu liberalii. Președintele Dominic Fritz a fost mandatat să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

USR s-a regrupat rapid după demiterea Guvernului Bolojan. Partidul a anunțat deja că nu va mai intra la guvernare alături de PSD. Aceeași atitudine este de așteptat și din partea PNL. În acest context USR propune PNL o alianță politică în opoziție. Anunțul a fost făcut pe FB de Radu Miruță.

Decizia Comitetului politic USR

Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, tocmai a luat, în unanimitate, următoarea decizie:

Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD.

USR continuă direcția politică reformatoare.

USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori.

Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

Supărați că nu le mai ies toate planurile și că prea multe lucruri ascunse au început să iasă la lumină, cei din PSD au fost în stare să arunce din nou România în haos politic și să pună economia în incertitudine.

La masă cu un partid anti-european, AUR.

În ultimele luni, alături de colegii mei, am scos la lumină zeci de nereguli, mecanisme prin care banul public a fost risipit și feluri în care statul a fost capturat de interese de grup. Am intervenit, am luat măsuri, am început să reparăm. Și exact asta vom continua să facem, postează Miruță.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

