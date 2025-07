Momentul când l-a bufnit PLÂNSUL pe Dragoș Anastasiu după ce și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier

După ce și-a anunțat demisia la conferința de presă a Guvernului României, fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a izbucnit în lacrimi.

El le-a mulțumit familiei, colaboratorilor din mediul de afaceri și colegilor de la guvernare.

Vicepremierul demisionar a făcut pauză din declarații pentru a se opri din plâns, a băut dintr-o sticlă cu apă, și și-a continuat discursul. El l-a îndemnat pe premierul Ilie Bolojan să continue să facă reforme, considerându-l „determinat”.

Fostul vicepremier independent din Guvernul Bolojan a susținut pe tot parcursul conferinței de presă că în dosarul ANAFL în care a fost condamnată la închisoare o fostă funcționară ANAF căreia i-a plătit mită, el a avut calitate de „martor”, iar partenerul său a fost „denunțător”.

Dragoș Anastasiu s-a declarat ofensat că a fost etichetat „șpăgar” pe rețelele de socializare și în presă. El a prezentat un scurt istoric despre cum erau făcute șpăgile în România post-comunistă, din anii 1990 până în anii 2000. Din perspectiva sa, a fost o chestiune de „supraviețuire”.

„La un moment dat, au început să fie solicitări de excursii de la funcționarul de la ANAF, care s-au soldat cu facturi neplătite. Eu nu am avut informații că facturile nu erau plătite. Am aflat că persoana dată a introdus un sistem de teroare… E greu să ai toate informațiile la zi. Am decis cu partenerul meu: eu am fost martor, el denunțător (…) Am fost declarat șpăgar, , aș vrea să vă spun din start că s-a făcut un studiu cu privire la șpăgi în România – există două tipuri, șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire. În anii ‘90 era cu plicul sau cu geamantanul, din anii 2000 lucrurile s-au mai sofisticat, se merge cu contracte de consultanță. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost în zona de supraviețuire”, spune Anastasiu.