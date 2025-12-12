Prima pagină » Știri externe » Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin

🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin

12 dec. 2025, 12:32, Știri externe
14:43

UPDATE. Vladimir Putin: Moscova colaborează îndeaproape cu Teheranul în problema programului nuclear al Iranului.

Rusia și Iranul mențin un contact strâns pe teme legate de programul nuclear iranian, a declarat, vineri, președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian.

„Desigur, suntem în strânsă legătură cu toate problemele internaționale cheie, inclusiv toate problemele legate de programul nuclear iranian”, a declarat el la o întâlnire cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian.

Putin a menționat că Teheranul este conștient de poziția Moscovei în această chestiune, iar Rusia susține Iranul la ONU, în timp ce miniștrii de externe ai ambelor țări sunt în contact permanent.

Liderul de la Kremlin a mai precizat că Rusia și Iranul discută, în prezent, despre cooperarea în domeniul gazelor și electricității. Potrivit acestuia, cele două țări cooperează deja în diverse domenii, inclusiv în cadrul Centralei Nucleare Bushehr și în dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a Coridorului Nord-Sud.

Liderul rus a subliniat, de asemenea, creșterea schimburilor comerciale dintre cele două țări.

„Anul trecut, cifra de afaceri a crescut cu 13%, iar anul acesta a crescut cu încă 8%, în primele trei trimestre”, a declarat Putin.

Șeful statului rus a remarcat natura regulată a întâlnirilor sale cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

„Ne întâlnim regulat. La începutul anului, nu numai că ne-am întâlnit, dar am și semnat un acord foarte important privind parteneriatul nostru cuprinzător, în special cel strategic”, a declarat Putin.

La rândul său, Pezeshkian i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat de Rusia Iranului pe scena internațională.

„Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pozițiilor noastre politice pe scena internațională”, a declarat președintele iranian.

El a adăugat că, în cadrul acordului de parteneriat strategic cuprinzător, Iranul se angajează să pună în aplicare toate acordurile cu Rusia.

13:48

UPDATE. Putin a participat la o ceremonie alături de Erdogan în Turkmenistan

Vladimir Putin a participat la o ceremonie de depunere de coroane în Turkmenistan, în această dimineață.

Omologi străini i s-au alăturat la Așgabat, inclusiv președintele turc Tayyip Erdogan și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

La eveniment au fost prezenți și liderii Kârgâzstanului, Kazahstanului și Tadjikistanului.

12:37

UPDATE. Erdoğan s-a întâlnit cu Valadimir Putin la hotelul unde acesta a stat după Forum.

La întâlnire au participat, de asemenea, ministrul de externe Hakan Fidan și ministrul Energiei și Resurselor Naturale Alparslan Bayraktar, dar și alți consilieri.

Discuțiile dintre Putin și Erdogan au durat 40 de minute. În cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte precum evoluțiile regionale/globale și cooperarea economică. De asemenea, au fost abordate războiul și eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina în Gaza.

Liderii nu au făcut nicio declarație înainte de începerea discuțiilor.

12:32

UPDATE. Putin s-a întâlnit cu Erdogan și alți doi lideri la Așgabat

Deși nu este clar daca cei doi lideri vor avea o întâlnire bilaterală, pe rețele de socializare circulă mai multe imagini cu cei Putin și Erdogan, în prezența altor doi oficiali.

Presa din Turcia scrie că, la Așgabat, președintele Erdoğan s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, prim-ministrul pakistanez Shahbaz Sharif și cu președintele turkmen Berdimuhamedov.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin au participat, vineri, la Forumul Internațional pentru Pace și Încredere din Turkmenistan.

„Războiul ruo-ucrainean trebuie să se încheie”

 În discursul susținut în această dimineață la „Forumul Internațional pentru Pace și Securitate”,  Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să se încheie.

Subliniind că se străduiesc să creeze o zonă de pace și securitate în regiune prin stabilirea unor relații bune cu vecinii lor, Erdoğan a declarat: „Este cea mai sinceră dorință a noastră ca războiul dintre vecinii noștri nordici, Rusia și Ucraina, cu care avem legături străvechi și relații bazate pe respect reciproc, să se încheie. Suntem pregătiți să oferim sprijin concret inițiativelor diplomatice care vizează un armistițiu și pace, în special Procesul de la Istanbul.”

Joi, Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin intenționează să se întâlnească cu Erdoğan în Turkmenistan. Ultima întâlnire dintre Putin și Erdoğan a avut loc la începutul lunii septembrie în China, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO). Detaliile întâlnirii dintre Erdoğan și Putin sunt încă necunoscute. Cu toate acestea, fiecare astfel de contact atinge inevitabil subiectul războiului din Ucraina.

Pe 24 noiembrie, președintele turc a avut o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin. Au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, precum și despre probleme regionale și globale.

În timpul apelului, Putin i-a spus lui Erdoğan că propunerile SUA ar putea forma baza pentru o „acordare finală de pace”.

Erdoğan a declarat că obținerea unui armistițiu în Ucraina pe baza unui plan de pace al SUA este posibilă, cu condiția ca acesta să fie acceptabil pentru ambele părți ale conflictului.

Pe 25 noiembrie, Erdoğan a propus organizarea de discuții directe între Ucraina și Rusia la Istanbul, în cadrul unei reuniuni a „coaliției celor dispuși”.

Turkmenistanul găzduieşte vineri o reuniune cu mai mulți şefi de stat, printre care preşedinţii rus Vladimir Putin, turc Recep Tayyip Erdogan şi iranian Massoud Pezeshkian, lideri cu relaţii conflictuale cu Occidentul, cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de ”neutralitate permanentă” a regimului.

Turkmenistanul, care se învecinează cu Iranul, Afganistanul şi Marea Caspică a avut trei preşedinţi de la proclamarea independenţei faţă de fosta Uniune Sovietică (URSS) în 1991.

Viktor Orbán lasă în ofsaid UE și își securizează livrările de gaze. După Trump și Putin, premierul Ungariei bate palma și cu Erdogan

Putin se opune lui Trump. Liderul de la Kremlin și-a exprimat susținerea pentru Maduro, în contextul tensiunilor între Venezuela și SUA

