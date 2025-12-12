🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Moscova colaborează cu Iranul în problema programului său nuclear, anunță liderul de la Kremlin

14:43

Rusia și Iranul mențin un contact strâns pe teme legate de programul nuclear iranian, a declarat, vineri, președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian.

„Desigur, suntem în strânsă legătură cu toate problemele internaționale cheie, inclusiv toate problemele legate de programul nuclear iranian”, a declarat el la o întâlnire cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian.

Putin a menționat că Teheranul este conștient de poziția Moscovei în această chestiune, iar Rusia susține Iranul la ONU, în timp ce miniștrii de externe ai ambelor țări sunt în contact permanent.

Liderul de la Kremlin a mai precizat că Rusia și Iranul discută, în prezent, despre cooperarea în domeniul gazelor și electricității. Potrivit acestuia, cele două țări cooperează deja în diverse domenii, inclusiv în cadrul Centralei Nucleare Bushehr și în dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a Coridorului Nord-Sud.

Liderul rus a subliniat, de asemenea, creșterea schimburilor comerciale dintre cele două țări.

„Anul trecut, cifra de afaceri a crescut cu 13%, iar anul acesta a crescut cu încă 8%, în primele trei trimestre”, a declarat Putin.

Șeful statului rus a remarcat natura regulată a întâlnirilor sale cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

„Ne întâlnim regulat. La începutul anului, nu numai că ne-am întâlnit, dar am și semnat un acord foarte important privind parteneriatul nostru cuprinzător, în special cel strategic”, a declarat Putin.

La rândul său, Pezeshkian i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat de Rusia Iranului pe scena internațională.

„Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pozițiilor noastre politice pe scena internațională”, a declarat președintele iranian.

El a adăugat că, în cadrul acordului de parteneriat strategic cuprinzător, Iranul se angajează să pună în aplicare toate acordurile cu Rusia.