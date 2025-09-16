Prima pagină » Știri politice » Moșteanu, urmărit de DRONE: Dacă tot le vede peste tot, s-a apucat să le facă

Olga Borșcevschi
16 sept. 2025, 12:25, Știri politice
În loc să gestioneze traficul dronelor care pică din cer, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat lansarea unor proiecte comune cu Ucraina pentru producția de drone în România. Declarația oficialului vine după ce cazul dronei care a pătruns în spațiul aerian al României a ținut capul de afiș al subiectelor de presă în ultimele zile.

Ministerul Apărării Națioanale a anunțat sâmbătă seară că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona localității tulcene Chilia Veche. Pe fondul acestui incident, Ionuț Moșteanu a anunțat dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone cu Ucraina.

Moșteanu a transmis luni că a avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean, pentru a discuta pașii următori în urma vizitei recente la Kiev.

Oficialii au convenit asupra dezvoltării unor proiecte comune de producție de drone în România, un parteneriat care ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă, consolidând totodată industria de apărare.

„Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești”, a spus Moșteanu.

Ministrul Apărării a precizat că „România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte”.

„Înzestrăm Armata Română, investim în industria de apărare”, a adăugat Moșteanu.

MApN a identificat obiectul ca fiind dronă rusă Geran

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române. Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute. Drona a fost identificată de MApN ca fiind una rusească, de tip Geran.

Piloții au fost autorizați să doboare ținta, dar au decis să nu deschidă focul, evaluând riscurile colaterale. În sprijinul României, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Germaniei au monitorizat zona până la ora 21:30.

Ionuț Moșteanu explică de ce drona rusească nu a fost doborâtă

Ministrul Apărării a explicat că decizia de a nu distruge drona a fost una de responsabilitate profesională. El a precizat că România are cadrul legal necesar pentru a doborî dronele fără pilot prin Legea nr. 73/2025 și un ordin de ministru care permite comandantului desemnat al Comandamentului Forțelor Întrunite să ia această decizie. Totuși, pentru avioanele cu pilot care intră ilegal, normele legale complete se află încă pe masa CSAT pentru aprobare.

Ulterior, Moșteanu a oferit un nou argument pentru care avioanele F-16 nu au doborât drona rusească. Potrivit acestuia, aeronavele militare au avut un contact „intermitent”, iar” dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos”.

Ministrul Moșteanu a recunoscut că aeronavele militare au pierdut, de fapt, contactul cu drona, din cauza „diferenței constructive” dintre avion și dronă.

Presa internațională, despre drona rusească din spațiul aerian românesc

Știrea că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României a stârnit reacții nu doar pe plan intern, ci și la nivel internațional. Subiectul a fost preluat în presa internațională, care a citat declarații ale oficialilor români, ucraineni, dar și ale reprezentanților altor state europene și aliați NATO.

Peste ocean, CBS News a relatat că „Ministerul Apărării din România a declarat sâmbătă că spațiul aerian al țării a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină”.

Rusia ironizează România: „MApN a descoperit un alt OZN”

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pentru explicații pe ambasadorul rus la București, iar liderii politici și analiștii au dezbătut pe larg cele întâmplate.

La scurt timp după ce MAE a anunțat că diplomatul Moscovei a fost convocat, Ambasada Rusiei la București a emis un comunicat de presă în care sfidează poziția oficială exprimată de România.

Printre altele, rușii transmit că protestul autorităților române privind intrarea unei drone în spațiul aerian a fost respins ca fiind nefondat.

Mai mult, diplomații lui Vladimir Putin susțin că, în realitate, incidentul ar fi fost o provocare din partea Ucrainei, care urmărește „să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.

