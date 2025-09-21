După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a declarat în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3 – că, dacă ar da timpul înapoi nu l-ar mai gira pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Reamintim că Lasconi a fost primul politician care l-a vehicuat în spațiul public pe lie Bolojan pentru o posibilă nominalizare la funcția de premier.

„Peste trei ani, când vor fi alegeri nu o să mai fie președinte”

La întrebarea jurnalistei Oana Zamfir – prezentată în promoul emisiunii care va fi difuzată duminică seara, de la ora 20.00 – dacă l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan, în scenariul în care ar câștiga prezidențialele, Elena Lasconi a răspuns că, „după tot ce a făcut, nu ar mai lua această decizie”, una susținută, de altfel, vehement în campania electorală.

În plus, edilul din Câmpulung a lăsat să se înțeleagă că, după deciziile luate în această perioadă, Ilie Bolojan și-a scăzut cu mult șansele în fața cetățeanului.

„A lovit în oameni. Mă tem că, peste trei ani, când vor fi alegeri nu o să mai fie președinte”, a precizat Lasconi.

Lasconi, dezamăgită de politicile de austeritate impuse de Bolojan

Elena Lasconi și-a arătat – în emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuţ Cristache, în primul interviu după alegerile prezidențiale – dezamăgirea față de politicile de austeritate ale premierului Bolojan. În plus, edilul a criticat blocajele din administrație și sistarea proiectelor.

„Mi se pare că este sfătuit greșit pe anumite spețe. Mi se pare greșit să tai investiții, mai ales cand fac parte din programul nostru de țară”, a precizat edilul din Câmpulung.

Elena Lasconi, laude pentru Ilie Bolojan în campania electorală

„Eu am arătat fapte. În cât timp am fost primar și domnul Bolojan a arătat fapte. Adică te duci acum în Câmpulung, poți să te duci în Oradea, vezi că a lăsat în urmă fapte, nu povești, că de povești ne e plin podul. În ultimele zile am văzut, așa cum ai spus și tu mai devreme, poporul român este foarte, foarte dezbinat. (..) pot să-i garantez că, am fost primul politician care a vorbit despre asta, și văd că a devenit o modă, Bolojan premier, cuvântul meu este contract și o să-l nominalizez premier pe domnul Bolojan”, spunea primarul Elena Lasconi în campania pentru prezidențiale.

