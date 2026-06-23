Natalia Intotero spune că Sorin Grindeanu e prima opțiune de premier pentru PSD: „Este opinia tuturor colegilor, este președintele partidului”

Deputata social-democrată Natalia Intotero, a spus într-o intervenție la RFI, că prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu. Aceasta a declarat că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate.

„De fiecare dată când PSD a fost la guvernare, economia a mers într-o direcție bună și a fost bine și pentru populație. În 2019, când Guvernul Dăncilă a fost dărâmat, deficitul era 2,3%. Ulterior, au venit liberalii, Cîțu, Orban, Ciucă și de-abia în ultimul an și jumătate a fost Ciolacu, un premier de stânga și a fost perioada în care a crescut foarte mult deficitul, pentru că nu au știut cum să gestioneze situația economică a țării și în primul rând mai ales pe vremea domnului Ludovic Orban, când a făcut angajări cu nemiluita la stat (…). Noi nu vom veni să ne batem joc de oameni, să-i dăm afară, vom găsi alte soluții, nu vom mai face angajări pentru o perioadă, vom găsi alte soluții, avem oameni capabili”.

Criticile PSD la adresa lui Ilie Bolojan

De asemenea, Natalia Intotero a respins propunerea șefului PNL, Ilie Bolojan, cu privire la susținerea unui Guvern minoritar și semnarea unui pact cu obiective naționale pe termen scurt.

„Pe termen scurt? Păi, orice ministru în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie două luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Și atunci, ce faci? Pui un Guvern pe două luni, ca după aceea să-l schimbi? Păi, vedeți ce viziune de susținere a economiei are domnul Bolojan? Vedeți pentru ce acest om ar trebui să plece acasă și să ne lase în pace?”.

„Nu ne este frică de anticipate”

Întrebată cine ar putea face parte dintr-un eventual Guvern PSD, deputata a spus că sunt bine-veniți toți cei care vor să susțină acest Executiv. În caz contrar, Intotero a spus că social-democrații nu se tem de alegeri anticipate.

„PSD și cu toți cei care vor să susțină acest Guvern. Dacă nu, anticipate, nu ne este frică de anticipate”.

La remarca realizatorului că în caz de alegeri anticipate, AUR ar putea să câștige la pas, Intotero a precizat că: „Va câștiga în detrimentul tuturor celorlalte partide, care din cauza unui orgoliu neînțeles, au dus România în această situație”.