Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc

Olga Borșcevschi
30 oct. 2025, 11:27, Știri politice
Coaliția de guvernare din Germania pregătește o lege care ar putea limita plățile sociale pentru ucrainenii apți de muncă. Potrivit agenției pentru ocuparea forței de muncă din țara respectivă, în prezent aproximativ 490 de mii de refugiați ucraineni primesc alocații de șomaj pe termen lung, transmite Politico.

În Polonia și Germania – statele Uniunii Europene care au primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni de la începutul invaziei ruse – se amplifică nemulțumirea față de creșterea numărului de tineri bărbați ucraineni care sosesc în aceste țări în ultimele săptămâni. Acest fenomen este legat de noua lege ucraineană care a relaxat regulile de ieșire din țară pentru bărbații cu vârste între 18 și 22 de ani.

Politicienii din coaliția de guvernământ condusă de cancelarul Friedrich Merz arată că sprijinul Berlinului pentru Ucraina va continua, însă avertizează că opinia publică ar putea deveni mai rezervată dacă tinerii ucraineni vor fi percepuți ca persoane care se sustrag serviciului militar.

„Nu avem niciun interes ca tinerii ucraineni să-și petreacă timpul în Germania în loc să-și apere țara”, a declarat Jürgen Hardt, un important parlamentar de politică externă din partea conservatorilor lui Merz. „Ucraina ia propriile decizii, dar recenta modificare a legii a dus la o tendință de emigrare pe care trebuie să o abordăm.”

Jürgen Hardt, purtător de cuvânt pentru politică externă în Parlamentul german. Foto: Facebook / Jürgen Hardt

Numărul tinerilor ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani care intră în Germania a crescut de la 19 pe săptămână la mijlocul lunii august la între 1.400 și 1.800 pe săptămână în octombrie, potrivit presei germane, care citează date ale Ministerul de Interne german.

Noi reguli

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a relaxat regulile de ieșire pentru bărbații care nu sunt încă eligibili pentru serviciul militar, care începe la 25 de ani, la sfârșitul lunii august. Anterior, bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani le era interzis să părăsească țara. Conform noilor reglementări, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani pot pleca și reveni fără a risca urmărirea penală.

Volodimir Zelenski. Foto: Mediafax

Aproximativ 100 de mii de bărbați tineri cu vârste între 18 și 22 de ani au părăsit Ucraina în două luni după relaxarea restricțiilor la trecerea frontierei, potrivit The Telegraph.

Foto: Profimedia

