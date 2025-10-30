Ucraina „mulțumește” României pentru ajutorul acordat în război. Închide 16 din 20 de licee cu predare în limba română din Cernăuți

În timp ce Nicușor Dan vorbește despre solidaritate, la câțiva kilometri peste hotar, elevii români află că, începând din toamna anului 2027, autoritățile din Ucraina au decis închiderea a numeroase instituții de învățământ cu predare în limba română. Mai exact, 16 din 20 licee se vor închide din 2027 în Cernăuți, unde este cea mai mare comunitate de români din Ucraina. În ciuda asigurărilor Ucrainei și a mesajelor optimiste de la București, România pare încapabilă să-și protejeze cetățenii și identitatea.

Recent, a apărut un raport despre închiderea unor licee cu predare în șimba română din Ucraina. Potrivit Agerpres, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din regiune, care prevede doar patru unități cu predare în română și nouă mixte.

Cele patru licee vor funcționa în orașul Cernăuți, precum și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța. Această reformă educațională a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuți.

„Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și dacă doresc numaidecât să își facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. (…) Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri”, a afirmat Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale ‘Comunitatea Românească din Ucraina’, care susține că liderii comunității românești au cerut ca în fiecare comună românească să rămână câte un liceu.

Nicușor Dan promite că nu se vor închide școlile românești

Președintele Nicușor Dan spune însă că legea ucraineană nu va intra în vigoare: „Este o lege care este prevazută a intra în vigoare în 2027 și va asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”, a spus Nicușor Dan.

Ministrul Educației din România propune Kievului consultări

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a scris omologului său ucrainean, Oksen Lisovii, în legătură cu planurile de reformă a educației din Ucraina, despre care au apărut informații privind posibila desființare a unor licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Ministrul român a insistat „asupra necesității respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă”.

Materii obligatorii în limba ucraineană

Legea Educaţiei din Ucraina prevede că, începând cu clasa a cincea, copiii care aparțin minorităților naționale trebuie să studieze în limba ucraineană, limba lor maternă fiind studiată ca materie separată.

În conformitate cu articolul 7, există totuși materii care trebuie predate obligatoriu în limba ucraineană. Acestea sunt istoria Ucrainei, limba și literatura ucraineană, geografia și apărarea Ucrainei. De asemenea, toți absolvenții sunt obligați să treacă anumite examene naționale în limba ucraineană.

Articolul 5 din această lege prevede că „în clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, este garantat dreptul de a folosi limba minorității naționale respective în procesul de învățământ alături de limba de stat.”

„Noua Școală Ucraineană”

Învățământul secundar din Ucraina urmează încă un model sovietic, fundamental diferit de modelele din țările UE.

Elevii urmează învățământul secundar general pe trei nivele:

învățământ primar (clasele I-IV);

învățământ secundar de bază (clasele V-IX);

învățământ secundar de specialitate (clasele X-XI).

Românii din Transcarpatia cer sprijin pentru salvarea școlilor cu predare în limba română

Comunitatea românească din Transcarpatia a trimis o plângere la București cu privire la ucrainizarea pe scară largă a românilor din Ucraina.

„Autoritățile ucrainene au transformat «floarea sufletului etnic al României» – limba română – într-o «buruiană», așa cum scria Caragiale: «Săraca limbă românească! Nu mai este ceea ce trebuia să fie – o plantă cultivată! A devenit o buruiană sălbatică!… A fost persecutată și o soartă rea a cuprins-o»”, arată semnatarii plângerii.

„Dacă pierdem liceele, școala va fi ucrainizată, satul, comuna vor fi ucrainizate și ne vom pierde identitatea. Deci situația este catastrofală pentru noi”, a concluzionat comunitatea românească din Transcarpatia.

