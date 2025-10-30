La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”

Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping s-a încheiat, iar la masa discuțiilor au fost abordate toate subiectele importante care implică cele două state. Când au ajuns la subiectul războiului din Ucraina, cei doi lideri au ajuns la concluzia că „mai bine îi lași să se lupte”, referindu-se la Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Statele Unite și China vor lucra împreună pentru a încerca să pună capăt războiul dintre Rusia și Ucraina, a precizat Donald Trump după întâlnirea cu omologul chinez.

„Am avut o discuție despre Ucraina foarte intensă. Am vorbit despre asta mult timp și vom lucra împreună pentru a vedea dacă putem să facem ceva. Am căzut de acord că părțile sunt blocate [în război], se luptă, și uneori trebuie să le lași să lupte, cred. O nebunie. Dar el [Xi Jinping] ne va ajuta și vom lucra împreună în privința Ucrainei”.

