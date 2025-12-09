Nicușor Dan, întâlnire crucială pentru securitatea României cu Emmanuel Macron. Președintele vrea să cumpere armament din Franța

Președintele României, Nicușor Dan, discută cu Emmanuel Macron despre securitatea României. Aseară, Nicușor Dan anunța într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. Este prima vizită oficială a președintelui de la preluarea mandatului.

„România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan economic și pe plan militar în jurul programului de reînarmare al UE SAFE (n.r. Acțiune de securitate pentru Europa). Pe un contract semnat pentru (n.r. rachete)Mistral și există companii franceze care pot produce alte tipuri de armament de care avem nevoie. Și, bineînțeles, vom avea schimburi de opinii asupra întrebărilor europene, lupta din Ucraina și comentariul financiar al Ucrainei”, a precizat Nicușor Dan luni seară.

Șeful statului a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron.

Din delegația șefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.

Vizita lui Nicuşor Dan în Franţa a început cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti la Ambasada din Paris. Preşedintele le-a mulţumit românilor pentru ceea ce fac şi i-a numit „o carte de vizită foarte importantă”.

Nicușor Dan a avut astăzi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și mai târziu va merge în vizită la fabrica Thales.

