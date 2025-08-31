Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”

Președintele Nicușor Dan merge duminică în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române. El va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat şi va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

UPDATE, 13:00 Nicușor Dan participă la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni

Nicusor Dan transmite, dintr-un camin cultural din orașul Strășeni, că „limba română nu e un muzeu,” argumentând că „este ceva viu și că este important să lucrăm cu ea”.

„Felicitări artiștilor și mă bucur că sunt într-un cămin cultural. Noi, vorbesc acum de România, trebuie să construim niște comunități și tipul acesta de evenimente și de spații este locul în care se reclădesc comunitățile’”, afirmă președintele.

UPDATE, 12:00 Nicușor Dan și Maia Sandu au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu

După Marea Dictare Națională, șeful statului român, împreună cu președintele Maia Sandu, au mers la Străşeni, unde au depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu. Oamenii i-au întâmpinat cu urale și aplauze.

Ulterior, cei doi lideri urmează să participe la concertul dedicat Zilei Limbii Române la Casa de Cultură din Străşeni.

Cei doi lideri au pozat alături de oamenii prezenți la eveniment.

UPDATE, 11:30 Nicușor Dan, mesaj de unitate: „O limbă, o moștenire, un viitor european”

Nicușor Dan a venit cu un mesaj de mulțumire pe pagina sa de Facebook, după ce a fost prezent la „Marea Dictare Naţională”, unde a ținut un discus, alături de Maia Sandu.

„Astăzi am avut onoarea de a fi prezent la Marea Dictare Națională organizată în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române. Mulțumesc doamnei Președinte Maia Sandu pentru invitație și pentru exemplul pe care îl oferă în apărarea limbii române și a valorilor democratice. Limba română nu este doar un element de identitate, ci și o responsabilitate comună. România și Republica Moldova împărtășesc o moștenire, o limbă și un viitor european. Din partea României, reafirm toată prietenia și sprijinul nostru pentru consolidarea acestor legături esențiale. La mulți ani de Ziua Limbii Române!”, a transmis Nicușor Dan.

UPDATE, 10:18 Nicușor Dan: Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană

„Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi aici. Începând din 2011 această zi este celebrată și în România și poate n-ar fi rău să copiem și Marea Dictare Națională și am putea să începem cu clasa politică, de exemplu. Eu tot timpul am considerat limba română un dar. Dvs., în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o pentru a păstra această limbă și această identitate. Din nou, sunteți un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă pentru modul în care încercați să apărați democrația în fața unor acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dvs este în UE”, a declarat Nicușor Dan, în discursul său.

El a afirmat că limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi.

„România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune. Este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalti, ca aceste țări să aibă un viitor luminos”, a adăugat șeful statului român.

UPDATE, 10:10 Maia Sandu: „Limba română rămâne busola identității noastre”

Maia Sandu a declarat că limba română este și rămâne „cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului” și trebuie celebrată în fiecare zi.

„Domnule președinte, prezența dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre. Însă limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare”, a spus Maia Sandu, în discursul ei la evniment.

„Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine”, a continuat ea.

„Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber – și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare. Mai mult, limba română nu este doar limbă oficială a Uniunii Europene, ci este răspândită pe întreg continentul și dincolo de el. Nu mai este ceva neobișnuit să o auzim pe străzile din Roma, Paris sau Londra, în piețele din Berlin și Madrid, dar și peste Ocean – în Statele Unite, Canada ori chiar în îndepărtata Australie. Este un motiv de bucurie și mândrie deopotrivă. Oriunde mergem, limba română rămâne busola identității noastre și legătura vie cu rădăcinile”, a mai spus președintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a mai spus că limba română „ne apropie unii de alții, indiferent de comunitatea din care provenim”.

Ea le-a mulțumit participanților pentru grija și dragostea față de limba română, precizând că toți cei care au ales să ia parte la dictare sunt câștigători.

„Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, sunteți cu toții câștigători, pentru că vă pasă de felul în care scrieți și pentru că ați ales să luați parte la această sărbătoare”, a spus liderul de la Chișinău.

UPDATE, 10:00 Nicușor Dan participă la „Marea Dictare Naţională

Nicușor Dan și Maia Sandu participă la evenimentului „Marea Dictare Națională”.

Mai mulți copii de la studioul muzical Coral Lia-Ciorcârlia cântă în debutul evenimentului, cântece create de compozitorul moldovean Eugen Doga.

Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău s-a transformat într-o sală de clasă. Acolo are loc Marea Dictare Națională, ediția a III-a, organizată de Ziua Limbii Române.

La eveniment au fost așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023.

UPDATE, 09:20 Maia Sandu, mesaj de întâmpinare pentru Nicușor Dan

Maia Sandu a venit cu un mesaj de întâmpinare pentru Nicușor Dan. „Ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișină”, a transmis preşedintele Republicii Moldova.

„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne bucurăm să vă avem din nou alături la Chișinău, pentru a celebra împreună Ziua Limbii Române. La mulți ani tuturor celor care vorbesc limba română”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

UPDATE, 08:30 Nicușor Dan, primit de omologul moldovean, Maia Sandu, la Reședința de Stat

Nicușor Dan a ajuns la Chișinău, de Ziua Limbii Române. Șeful statului român a fost primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat.

Pe parcursul zilei, cei doi lideri vor participa împreună la o serie de evenimente culturale dedicate sărbătorii.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va fi primit dimineața de Maia Sandu la Reședința de Stat.

De la ora 10.00, Nicușor Dan va participa la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde șeful statului va susține un discurs.

La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Republica Moldova a fost țara în care Nicușor Dan a făcut prima vizită externă, de la preluarea mandatului de șef al statului.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august.

